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Volkswagen представив свій перший автономний електромобіль

Вівторок 24 червня 2025 15:21
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Volkswagen представив свій перший автономний електромобіль Фото: Volkswagen представив свій перший автономний електромобіль (volkswagen-group.com)
Автор: Константин Широкун

Дочірня компанія Volkswagen під назвою Moia представила безпілотний шатл на базі електромобіля Volkswagen ID. Buzz. Також оголошено, що безпілотний Volkswagen ID. Buzz AD готовий до серійного виробництва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Volkswagen.

В основу авто ліг електричний ID. Buzz з довгою колісною базою та трирядним салоном. На даху розташований основний блок системи автопілота, розроблений фірмою Mobileye, додаткові модулі встановлені на крилах і бамперах. Усього ID. Buzz AD має 13 камер, 9 лідарів та 5 радарів.

Volkswagen представив свій перший автономний електромобіль

Таким чином, забезпечується безшовний круговий огляд для бортового машинного зору. Усі сенсори керуються алгоритмами зі штучним інтелектом. Заявлено, що новий Volkswagen відповідає четвертому рівню автономності класифікації SAE. Щоправда, офіційна сертифікація роботаксі за цим стандартом ще не завершена.

Volkswagen представив свій перший автономний електромобіль

Як викликати роботизований Volkswagen

Виклик безпілотника ID. Buzz AD здійснюється за допомогою застосунку Moia, який зараз використовується для райдшерингу. Для зручності посадки передбачено додаткові поручні. У салоні встановлено чотири посадкові місця, причому для кожного пасажира передбачені кнопки виклику служби підтримки та штучно-інтелектуального помічника.

Volkswagen представив свій перший автономний електромобіль

Замість переднього пасажирського сидіння обладнано майданчик для багажу, але водійське крісло все ж таки збережене. Як і кермо, хоча воно накритий спеціальним чохлом.

У яких містах з'явиться новинка

Безпілотники Volkswagen ID. Buzz AD будуть використовуватися для райдшерингу, але також мінівени будуть запропоновані корпоративним паркам, міській владі та муніципалітетам. Наприклад, вже ведеться співпраця з німецьким Гамбургом та американським Остіном (за посередництвом компанії Uber).

За машинами дистанційно слідкуватимуть спеціальні оператори. Старт комерційного використання мінівенів Volkswagen ID. Buzz AD намічено на 2026 рік.

Volkswagen представив свій перший автономний електромобіль

Нагадаємо, раніше німецький автовиробник показав оновлений Volkswagen Multivan. Мінівен отримав восьмимісну версію. Досі в гамі були лише варіанти на п'ять, шість чи сім посадкових місць.

Також Volkswagen готує найдинамічніший Tiguan в історії. Компанія планує повернути в спортивну лінійку популярний кросовер, який може отримати традиційний 2,0-літровий турбомотор, або гібридну силову установку.

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