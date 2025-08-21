ua en ru
Від дизайнера Volkswagen: інженери створили ефектне багі для бездоріжжя

Четвер 21 серпня 2025 15:59
Від дизайнера Volkswagen: інженери створили ефектне багі для бездоріжжя Фото: інженери створили ефектне багі для бездоріжжя (meyersmanx.com)
Автор: Константин Широкун

Каліфорнійська фірма Meyers Manx представила стильне баггі Meyers Manx LFG, створене у співпраці з британською компанією Tuthill, яка займається реставрацією автомобілів Porshe.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт компанії.

За дизайн нового багі відповідав відомий дизайнер Фріман Томас, який свого часу намалював купе Audi TT першого покоління та Volkswagen New Beetle. В результаті вийшов автомобіль, який, з одного боку, зберіг відомі форми, а з іншого – має більш сучасний дизайн.

Від дизайнера Volkswagen: інженери створили ефектне багі для бездоріжжя

Доступ в салон відкривають підйомні двері, які можна при необхідності зняти, перетворивши авто на зразок кабріолету. Завершують образ масивні колеса із всюдихідними шинами BFGoodrich.

Вся передня панель новинки складається із сенсорних екранів, а медіасистема має підтримку Apple CarPlay та Android Auto, а також вбудовану навігацію. Також передбачено круїз-контроль. Триспицеве ​​кермо запозичене у Porsche, по центру стирчить важіль гідравлічного ручника.

Від дизайнера Volkswagen: інженери створили ефектне багі для бездоріжжя

Ззаду встановлено оппозитну атмосферну "шістку" фірми Tuthill. Вона має об'єм 3,1 л і може розкручуватися до 11 000 об/хв. У парі з двигуном працює шестиступінчаста секвентальна коробка передач та система постійного повного приводу з блокуванням усіх трьох диференціалів.

Загалом партнери планують випустити 100 екземплярів багі LFG. Виробництво розпочнеться у 2026 році, але ціни поки не оголошено.

Від дизайнера Volkswagen: інженери створили ефектне багі для бездоріжжя

Нагадаємо, раніше німецький автовиробник показав оновлений Volkswagen Multivan. Мінівен отримав восьмимісну версію. Досі в гамі були лише варіанти на п'ять, шість чи сім посадкових місць.

