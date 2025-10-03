ua en ru
Пт, 03 жовтня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Курс долара Економіка Авто Tech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Бізнес » Авто

На український ринок вийшов новий Subaru Forester: названі ціни та характеристики

П'ятниця 03 жовтня 2025 15:41
UA EN RU
На український ринок вийшов новий Subaru Forester: названі ціни та характеристики Фото: на український ринок вийшов новий Subaru Forester (Костянтин Широкун, РБК-Україна)
Автор: Константин Широкун

Кросовер Subaru Forester шостого покоління вийшов на український ринок. Новинку можна упізнати по збільшених радіаторних гратах у чорних рамках, а також по вентиляційних прорізах у передніх колісних арках.

Про це повідомляє журналіст РБК-Україна.

Крім того, віконна лінія розташована нижче, змінилася форма задніх стійок і ліхтарів – останні відтепер поєднує глянсова чорна смуга. Загалом зовнішні зміни носять еволюційний, але ніяк не революційний характер.

На український ринок вийшов новий Subaru Forester: названі ціни та характеристики

Як змінились габарити

Габарити теж змінилися несильно: висота, відстань між осями та кліренс (221 мм) залишилися колишніми, при цьому Forester трохи витягнувся в довжину і збільшився завширшки.

У Subaru відзначають, що було посилено кріплення підвіски, а при виробництві кузова тепер використовується нова технологія зварювання, що дозволило збільшити жорсткість кузова при крученні на 10 відсотків.

На український ринок вийшов новий Subaru Forester: названі ціни та характеристики

Зміни в салоні

Салон Forester виглядає класично через аналогову панель приладів і розмаїття фізичних кнопок. Втім, новинка має 11,6-дюймовий центральний екран мультимедійної системи, об'єднаний в єдину консоль з сенсорним дисплеєм кліматичної системи.

Також заявлено доопрацьований комплекс фірмових допоміжних систем EyeSight – за рахунок додаткової камери Forester став краще розпізнавати пішоходів та велосипедистів. Також у авто з'явилися електричний підсилювач гальм та система кругового огляду.

На український ринок вийшов новий Subaru Forester: названі ціни та характеристики

Що під капотом

На Українському ринку новий Subaru Fotester продаватиметься з колишнім атмосферним двигуном об'ємом 2,5 літра у зв'язці з варіатором Lineartronic, привід – лише повний.

Віддача двигуна змінилася: тепер він розвиває 185 сил і 247 Нм максимального крутного моменту. Залежно від комплектації, ціни на новинку варіюються від 1 833 000 до 2 039 000 гривень.

На український ринок вийшов новий Subaru Forester: названі ціни та характеристики

Раніше повідомлялось, що Subaru зменшить виробництво нових авто у США. Незвичайний хід виявився вимушеним: через мита Канади у відповідь на мита Трампа компанії вигідніше орієнтуватися на японське виробництво і постачати машини в Північну Америку через океан.

Читайте РБК-Україна в Google News
Subaru Автомобільний ринок
Новини
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Росія вночі била по об'єктах газотранспортної інфраструктури, - Міненерго
Аналітика
Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим
Юрій Дощатов, Ростислав Шаправський Роксолана Підласа: Ми маємо переконати партнерів дати гроші на зарплати військовим