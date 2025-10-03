На український ринок вийшов новий Subaru Forester: названі ціни та характеристики

Кросовер Subaru Forester шостого покоління вийшов на український ринок. Новинку можна упізнати по збільшених радіаторних гратах у чорних рамках, а також по вентиляційних прорізах у передніх колісних арках.

Крім того, віконна лінія розташована нижче, змінилася форма задніх стійок і ліхтарів – останні відтепер поєднує глянсова чорна смуга. Загалом зовнішні зміни носять еволюційний, але ніяк не революційний характер.

Як змінились габарити

Габарити теж змінилися несильно: висота, відстань між осями та кліренс (221 мм) залишилися колишніми, при цьому Forester трохи витягнувся в довжину і збільшився завширшки.

У Subaru відзначають, що було посилено кріплення підвіски, а при виробництві кузова тепер використовується нова технологія зварювання, що дозволило збільшити жорсткість кузова при крученні на 10 відсотків.

Зміни в салоні

Салон Forester виглядає класично через аналогову панель приладів і розмаїття фізичних кнопок. Втім, новинка має 11,6-дюймовий центральний екран мультимедійної системи, об'єднаний в єдину консоль з сенсорним дисплеєм кліматичної системи.

Також заявлено доопрацьований комплекс фірмових допоміжних систем EyeSight – за рахунок додаткової камери Forester став краще розпізнавати пішоходів та велосипедистів. Також у авто з'явилися електричний підсилювач гальм та система кругового огляду.

Що під капотом

На Українському ринку новий Subaru Fotester продаватиметься з колишнім атмосферним двигуном об'ємом 2,5 літра у зв'язці з варіатором Lineartronic, привід – лише повний.

Віддача двигуна змінилася: тепер він розвиває 185 сил і 247 Нм максимального крутного моменту. Залежно від комплектації, ціни на новинку варіюються від 1 833 000 до 2 039 000 гривень.