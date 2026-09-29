В Україні стартували продажі авто нового бренду FUSO: фото та характеристики

В Україні стартують офіційні продажі комерційних вантажних та спеціалізованих автомобілів міжнародного бренду FUSO.

Про це РБК-Україна повідомили у прес-службі компанії.

Дистрибуцію техніки забезпечує ТОВ "ЕМ ЕМ СІ Україна", офіційний дистриб'ютор автомобілів Mitsubishi Motors в Україні. Компанія вже завершила сертифікацію першої модельної лінійки.

Першою серією, що стає доступною українським клієнтам, є легкі та середньотоннажні вантажні автомобілі FUSO Canter повною масою від 6 до 8,5 тонн.

Модельний ряд орієнтований на підприємства логістики та дистрибуції, аграрний сектор, ритейл, будівельні компанії, виробничі підприємства, енергетичні компанії, операторів критичної інфраструктури та органи місцевого самоврядування.

Клієнтам мають можливість обрати між механічною та автоматизованою коробками передач залежно від типу експлуатації автомобіля. Для роботи в складних умовах доступні модифікації з повним приводом 4х4, вибір колісних баз та подвійної кабіни дозволяє створити автомобіль, максимально адаптований до специфіки бізнесу.

Українське представництво вже розпочало формування національної дилерської та сервісної мережі FUSO і розширяє партнерську мережу виробників кузовних надбудов та спеціалізованого обладнання.