Тріщина на лобовому склі авто: ремонт чи заміна - що доцільніше?

Лобове скло відводить від екіпажу потік повітря і опади, а ще відбиває собою камінчики, пісок і дрібне сміття. А це вже означає відмітини - від сколів аж до тріщин від краю до краю. Що робити з ними автовласнику?

Про те, коли лобове скло треба замінювати, а коли вийде його відремонтувати, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Пошкодження лобового скла: що робити?

Коли лобове скло (деталь, між іншим, недешева) отримує серйозні пошкодження, власник авто опиняється перед вибором: ремонтувати скло чи повністю його замінити. Орієнтуватись на саму тільки "ціну питання" недостатньо.

Потрібно враховувати не лише витрати, а й можливі ризики, наприклад, проблеми з розміщенням та налаштуванням на новому склі камери безпеки та інших датчиків.

Варіант 1: замінюємо пошкоджене скло

Отже, варіант заміни. Він зазвичай дорожчий не лише через вартість самого скла.

Потрібно врахувати:

- Час на вивчення інформації щодо виробника скла, плюс процес пошуку скла, яке точно підходить до вашої моделі авто, особливо якщо на ньому є камери чи датчики.

- Після встановлення - потреба в калібруванні систем безпеки.

- Монтаж іноді коштує до половини ціни самого скла.

Переваги нового скла:

- Ви отримуєте нове скло без жодних дефектів (подряпин, затертостей від двірників тощо);

- Повна відсутність слідів пошкодження;

- Жодних проблем із техоглядом чи поліцією (за ПДР деякі пошкодження скла недопустимі).

Недоліки варіанту із заміною лобового скла:

- Висока вартість;

- Можна помилитися з вибором скла;

- Необхідність встановлення та налаштування датчиків (не завжди, але в наш час часто).

Фото: від того, наскільки правильно вклеєне лобове скло, залежить навіть міцність кузова при ДТП (unsplash.com)

Варіант 2: Ремонт тріщини (скола)

Майстри одразу попереджають: ідеально приховати пошкодження вдається нечасто. Але цей варіант значно простіший для власника.

Плюси варіанту ремонту скла:

- Це значно дешевше.

- Усі датчики залишаються на своїх місцях.

- Мінімум організаційних турбот.

Мінуси ремонту лобового скла:

- Сліди ремонту можуть бути помітні.

- Інші дрібні дефекти скла залишаються.

- Неможливо "вилікувати" довгі тріщини (понад 30-50 см).

- Є ризик, що тріщина знову почне розповзатися.

Як робиться ремонт лобового скла

Пошкодження на лобовому склі бувають двох основних видів: скол і тріщина. Це різні типи пошкоджень, але принцип їх усунення однаковий.

Утворену внаслідок удару порожнину у товщині тришарового скла (будь то "зірочка" чи лінійна тріщина) заповнюють прозорим полімером. Це робить пошкодження майже непомітним, хоча повного відновлення міцності скла не відбувається.

Перед тим як залити полімер, проводиться підготовка: очищення, висушування місця пошкодження. У випадку з тріщиною буває потрібно засвердлити її краї, щоб зупинити подальше розповзання. Потім виконується заповнення препаратом та його полімеризація.

При тому дуже важлива своєчасність ремонту - коли тріщина довга і їй більше 10-30 днів, ефективність ремонту значно знижується. Навіть досвідчений майстер не зможе зробити її повністю непомітною - слід залишиться.

Справа у тому, що у тріщину верхнього шару скла потрапляє пил, через який полімер не може зробити пошкодження невидимим. Тому до прийняття рішення про ремонт чи заміну скла рекомендується заклеїти свіже пошкодження скотчем.

Висновок

Головне що можна сказати при виборі між ремонтом і заміною лобового скла - в будь-якому випадку обирайте якість.

Адже лобове скло - важливий елемент безпеки автомобіля. Тож якщо міняєте скло, обирайте найкращий варіант: якісне скло, перевірений клей і досвідченого майстра.

А якщо вирішили ремонтувати скол чи тріщину, то шукайте майстерню з хорошою репутацією, яка дає гарантію та має сучасне обладнання.