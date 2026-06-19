ua en ru
Пт, 19 червня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Курс долара Економіка Особисті фінанси Tech Miltech
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика Біла економіка
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Досьє
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Авто »

Toyota в Україні презентувала новий RAV4 та одразу три електромобілі

08:02 19.06.2026 Пт
4 хв
Скільки коштуватиме популярний кросовер в Україні?
aimg Костянтин Широкун
Toyota в Україні презентувала новий RAV4 та одразу три електромобілі Фото: Toyota в Україні презентувала новий RAV4 (Костянтин Широкун, РБК-Україна)
Не витрачай час на шум! Читай тільки суть з РБК-Україна у Google

Японський автовиробник офіційно представив в Україні кросовер Toyota RAV4 нового покоління, а також одразу три електромобілі.

РБК-Україна розповідає, скільки коштують новинки, та у яких версіях будуть доступні в Україні.

Новий кросовер побудований на платформі TNGA-K. Колісна база не змінилася (2690 мм), так само як і архітектура шасі, але з'явилися посилені підрамники і потужніші кріплення підвіски – все це має зробити RAV4 цікавішим в управлінні.

Toyota в Україні презентувала новий RAV4 та одразу три електромобілі

Порівняно з попередником кросовер виглядає більш збитим. Всі кузовні панелі нові, підвіконна лінія стала прямою і продовжує лінію капота, а обличчя зроблено у свіжому фірмовому стилі.

Toyota в Україні презентувала новий RAV4 та одразу три електромобілі

Також на ринок вийшла спортивна версія GR Sport. Основні прикмети – переднє облицювання з великим повітрозабірником, збільшений спойлер на кормі, розширена на 20 мм колія і спеціальні 20-дюймові колеса. Є й невидимі доробки: це додаткові підсилювачі в задній частині кузова, перекалібрована підвіска та кермо.

Новий RAV4 може бути звичайним або плагін-гібридом. Обидва варіанти мають уніфіковану силову установку нового покоління з бензиновим атмосферним мотором на 2,5 л, електромеханічним варіатором і компактнішою електротехнікою, всі блоки якої тепер вмістилися під капотом. Кросовери можуть мати передній чи повний привід – у другому випадку на задній осі встановлений окремий електромотор.

Toyota в Україні презентувала новий RAV4 та одразу три електромобілі

Звичайний гібрид – це 230 к.с. у передньопривідної версії та 239 л.с. у повнопривідної. Плагін-гібрид – це 282 к.с. з переднім приводом та 329 к.с. із повним приводом. Паспортна дальність ходу на електротязі зросла до 126 км. Потужність заряджання змінним струмом – 11 кВт, а постійним – 50 кВт.

Інтер'єр у кросовера повністю новий, з окремими екранами. Дисплей панелі приладів – діагоналлю 12,3 дюйми, а мультимедійний – на 12,9 дюйми. Сама передня панель стала на 40 мм нижче. Збережено деякі кнопки, але повноцінне керування клімат-контролем тепер через меню, а замість центральної консолі — два поверхи із майданчиками для смартфонів.

Toyota в Україні презентувала новий RAV4 та одразу три електромобілі

На кросовері Toyota RAV4 дебютувала нова електронна архітектура Arene, розроблена фірмовим підрозділом Woven. На неї зав'язані як мультимедіа, так і системи на кшталт комплексу превентивної безпеки.

Також на наш ринок вийшли електромобілі Toyota CH-R+, bZ4X та bZ4X Touring.

Менший з них, CH-R з "плюсом" запропонують у трьох модифікаціях. Базовий варіант має 167-сильний електромотор на передній осі та батарею ємністю 57,7 кВт*год. Запас ходу такого кросовера – 444 км за циклом WLTP.

Toyota в Україні презентувала новий RAV4 та одразу три електромобілі

"Середня" версія теж передньопривідна, але у неї двигун вже потужністю 224 к.с. та акумулятор ємністю 77 кВт*год. Далекобійність – 560 км. Топовий Toyota C-HR+ отримав повний двомоторний привід і ту ж батарею, сумарна віддача системи складає 343 к.с. Ціни на новинку варіюються від 1 971 550 до 2 496 150 грн.

Toyota в Україні презентувала новий RAV4 та одразу три електромобілі

Toyota bZ4X базується на модульній платформі e-TNGA. Базова версія має батарею ємністю 57,7 кВт*год та знижену до 167 к.с. потужність єдиного електродвигуна на передній осі. Середня версія має батарею на 73,1 кВт*год, електромотор на 224 к.с. та запас ходу на 569 км. Повнопривідний варіант отримав силову установку на 343 к.с. і з тією ж більшою батареєю може проїхати до 516 км.

Ключова особливість третього електромобіля, Toyota bZ4X Touring, це великий салон та багажник. Авто має п'ять місць, але вільного простору над головами пасажирів побільшало (плюс 25 мм), а об'єм багажника збільшений відразу на третину – до 600 літрів під шторкою. Решта внутрішнього оздоблення ідентична звичайної оновленої моделі bZ4X.

Toyota в Україні презентувала новий RAV4 та одразу три електромобілі

Технічно подовжений кросовер повторює базовий bZ4X, але версій із маленькою батареєю у нього не буде. Єдиний акумулятор – на 74,7 кВт*год, а запас ходу – 591, або 528 км за циклом WLTP залежно від потужності електромоторів.

Toyota в Україні презентувала новий RAV4 та одразу три електромобілі

На нашому ринку Toyota bZ4X Touring запропонована з переднім (224 к.с.) або повним приводом (два мотори на 380 к.с.).

Toyota в Україні презентувала новий RAV4 та одразу три електромобілі

У двомоторних машин передбачено систему вибору їздових режимів X-Mode і функцію Grip Control, яка на бездоріжжі обмежує зайву тягу електромоторів. Максимальна потужність заряджання постійним струмом - 150 кВт.

Toyota в Україні презентувала новий RAV4 та одразу три електромобілі

Раніше повідомлялось, що Toyota розробляє проект компактного пікапа на основі RAV4. Зараз у гамі Toyota вже є середньорозмірний рамний пікап Tacoma, але майбутня модель має бути дешевшою і компактнішою.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Автомобільний ринок Автомобільний рух Toyota Motor Corp
Новини
В ЄС погодили продовження санкцій проти РФ на більш тривалий термін, ніж зазвичай
В ЄС погодили продовження санкцій проти РФ на більш тривалий термін, ніж зазвичай
Аналітика
Сертифікати на мільярди: як державні виплати формують новий попит на ринку житла
Марія Волощукредактор РБК-Україна Сертифікати на мільярди: як державні виплати формують новий попит на ринку житла