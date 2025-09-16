Технічний фестиваль Old Car Land пройде у музеї "Колеса Історії"

Найбільший технічний фестиваль України Old Car Land пройде з 27 по 28 вересня у Києві на території музею "Колеса Історії". Цього року організатори Old Car Land підготували одразу кілька тематичних експозицій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення організаторів.

Головна частина фестивалю – це підбірка автомобілів 30-х років минулого століття. Усі відвідувачі матимуть змогу побачити автомобілі, які понад 90 років тому пересувались дорогами світу. Серед очікуваних авто – Mercedes-Benz 230, Skoda Popular, Opel Super 6, Ford V8, Mercedes-Benz 170 та ін.

Також відвідувачі Old Car Land зможуть ознайомитись з експозицією мотоциклів Київського мотозаводу, якому цього року виповнюється 80 років з дня заснування. Серед анонсованих експонатів – унікальні армійські модифікації, ескортні мотоцикли, дослідні зразки та перші моделі КМЗ.

Окрема експозиція осіннього Old Car Land буде присвячена першому легковому українському автомобілю – ЗАЗ-965 "Запорожець", якому цього року виповнюється 65 років з початку виробництва.

Серед інших активностей заходу – оновлена експозиція класичних вантажних авто та автобусів, презентація унікальної колекції іграшок та масштабних моделей українського виробництва, найбільша в Україні виставка ретроіграшок тощо.