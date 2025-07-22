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Subaru показала свій третій електромобіль: ось як виглядає новий кросовер

Вівторок 22 липня 2025 15:50
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Subaru показала свій третій електромобіль: ось як виглядає новий кросовер Фото: Subaru показала свій третій електромобіль (media.subaru.com)
Автор: Константин Широкун

Японський автовиробник представив новий електричний кросовер під назвою Subaru Uncharted. У продаж новинка надійде вже до кінця року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Компактний кросовер довжиною 4510 міліметрів можна буде замовити з 18 або з 20-дюймовими колісними дисками. Кліренс Uncharted – 211 міліметрів. У його основі лежить платформа Toyota e-TNGA, як і Toyota C-HR+, а зовні він запозичує риси у Solterra і Trailseeker.

Subaru показала свій третій електромобіль: ось як виглядає новий кросовер

Технічна сторона авто

Найдоступніша версія приводиться у рух єдиним електродвигуном потужністю 224 кінські сили. Як довго вона продаватиметься, неясно, але Subaru згадує про її "обмежений тираж". Також покупці зможуть обрати двомоторний варіант, що розвиває 343 сили. З місця до 96 км/год за годину такий варіант розжене за п'ять секунд.

Ємність акумулятора не залежить від версії і становить 74,7 кВт*год. Паспортний запас ходу моноприводного Uncharted – 492 кілометри. Зарядити батарею з 10 до 80 відсотків можна буде за 30 хвилин. До речі, власникам будуть доступні станції Tesla Supercharger.

Subaru показала свій третій електромобіль: ось як виглядає новий кросовер

Особливості оснащення

У оснащення кросовера в залежності від рівня виконання увійдуть 14-дюймовий екран мультимедійної системи, цифрова панель приладів, фірмовий комплект помічників Subaru EyeSight, панорамний люк, "розумне" дзеркало заднього виду, підігрів керма, водовідштовхувальна оббивка сидінь та ін.

У північноамериканських дилерських центрах Subaru Uncharted має з'явитися на початку 2026 року. Вартість, як вважають ЗМІ, стартуватиме приблизно з 30 тисяч доларів.

Subaru показала свій третій електромобіль: ось як виглядає новий кросовер

Раніше повідомлялось, що Subaru зменшить виробництво нових авто у США. Незвичайний хід виявився вимушеним: через мита Канади у відповідь на мита Трампа компанії вигідніше орієнтуватися на японське виробництво і постачати машини в Північну Америку через океан.

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Subaru Електромобілі Автомобільний ринок
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