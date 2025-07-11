ua en ru
Пт, 11 липня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

На що спроможний перетворювач іржі: для чого придумали препарат і що він може

П'ятниця 11 липня 2025 18:00
UA EN RU
На що спроможний перетворювач іржі: для чого придумали препарат і що він може Фото: корозія на авто, яка з’явилася з-під фарби, може означати, що метал проїдено наскрізь (unsplash.com)
Автор: Ігор Широкун

Коли на ще бадьорому автомобілі з’являються сліди корозії, власник готовий робити будь-що, аби зупинити іржу і врятувати кузов. Тоді і спадає на думку почута десь назва - перетворювач іржі. А що насправді він може?

Про те, в яких випадках автомобілістові дійсно допомагає перетворювач іржі , читайте в матеріалі РБК-Україна.

Перетворювач іржі - призначення препарату

Відразу скажемо, що особливо великих надій на чарівну дію препаратів під загальною назвою “Перетворювач іржі” покладати не варто. Механічну обробку щіткою та "наждачкою" вони в половині випадків не замінюють.

Перед тим як наносити перетворювач на іржаву деталь, її слід ретельно очистити від товстого шару іржі. Адже модифікатори корозії діють на невелику глибину – порядку 70-150 мікрон.

Повторне нанесення часто не дає бажаного результату: перший шар утворює щільну плівку, яка не дозволяє свіжій порції препарату проникнути глибше й подіяти на залишки іржі. Тобто потрібно бути впевненим, що шар залишків іржі не перевищує ті самі 70-150 мікрон.

Якщо під модифікованим шаром на глибині залишиться жива іржа, вона лише "законсервуються", але не буде повністю нейтралізована – і колись все одно проїсть метал і вибереться назовні.

Як працює перетворювач іржі

Перетворювачі названі так невипадково - вони змінюють структуру іржі (оксидів заліза), утворюючи більш стійкі хімічні сполуки, які захищають поверхню від подальшої корозії.

Існує два головних типи таких засобів:

- Ортофосфорна кислота: перетворює іржу на фосфат заліза. Цей метод використовують вже давно.

- Танінові сполуки: сучасніша альтернатива, яка утворює таннат заліза - міцну, захисну плівку. До того ж, цей варіант є більш екологічним і зручним у застосуванні.

На упаковці тип рідини найчастіше не вказується, але для користувача принципової різниці тут немає. Набагато актуальніше для українських майстрів питання якості препаратів, які продаються у роздрібній мережі.

Велика частина з них, як відзначають експерти з кузовного ремонту, має слабку ефективність – певно, через низьку концентрацію діючих речовин. Тому для гарантії успіху доводиться звертатись до фірмових засобів від відомих брендів – хоча і більш дорогих.

На що спроможний перетворювач іржі: для чого придумали препарат і що він можеФото: поверхневу корозію перетворювач іржі здолає без проблем (unsplash.com)

Як правильно використовувати перетворювач іржі

Процес досить простий, головне - слідувати інструкціям, зазначеним на упаковці. Зазвичай алгоритм такий:

- Прибрати пухку іржу з металевої поверхні.

- Нанести засіб за допомогою розпилювача або пензля. Якщо обрано пензель, то треба добре втирати препарат у метал.

- Важливо витримати час, вказаний на етикетці - зазвичай це кілька годин, а то й доба.

- Якщо є вказівка в інструкції, залишки препарату треба змити водою.

- Дати поверхні повністю висохнути.

- Перевірити деталь, чи не залишились на металі цятки іржі.

- Якщо іржа залишилася, обробку треба повторити.

Висновок

Якщо ми говоримо про автомобіль, то після боротьби з корозією деталі кузова часто доводиться перефарбовувати. Це дуже дорога операція, тож важливо бути впевненим, що іржу знищено повністю і вона за кілька років не "підніме" фарбу знов.

Тому досвідчені майстри кузовного ремонту радять як найнадійніший спосіб підібрати якісний перетворювач такий: просто протестувати кілька різних варіантів.

Придбані на пробу перетворювачі слід нанести на зразок іржавого металу і після витримки почистити поверхню наждачкою. Там, де іржа зникла повністю - той засіб працює найкраще.

Раніше в нашій публікації ми розповідали автомобілістам, за якими ознаками обирати надійний вживаний автомобіль.

Також у наших публікаціях нещодавно ми застерігали споживачів від п’яти грубих помилок, які роблять автомобілісти при виборі типу кузова.

При підготовці статті були використані матеріали компанії "УкрАвто" і "Autobild Україна".

Читайте РБК-Україна в Google News
Автомобільний рух
Новини
Удар по Одесі серед білого дня: кількість постраждалих зросла
Удар по Одесі серед білого дня: кількість постраждалих зросла
Аналітика
Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Хаос у БЕБ. Чому влада "зрізала" переможця конкурсу та пішла на конфлікт із Заходом