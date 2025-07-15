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Риплять гальма? Чи завжди це небезпечно, і коли бити на сполох: поради водіям

Вівторок 15 липня 2025 18:00
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Риплять гальма? Чи завжди це небезпечно, і коли бити на сполох: поради водіям Фото: причин для неприємних звуків при гальмуванні є чимало, але всі вони говорять про те, що з гальмами щось негаразд (bosch.ua)
Автор: Ігор Широкун

Конструктори сучасних авто приділяють масу зусиль, аби гальма працювали не тільки ефективно, а й комфортно. І якщо вже вони пищать на всю вулицю, то проблема справді не абияка.

Про те, якими неприємностями може закінчитися безневинний писк гальмів, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Гальма риплять і це нормально?

Гальма пищать завжди - просто зазвичай ми цього не чуємо. З технічної точки зору скрип чи писк гальм явище абсолютно природне, адже звук - це вібрації, які супроводжують сам процес гальмування.

Під час гальмування колодка буквально "прилипає" до гальмівного диска (барабана) на коротку мить, потім відривається і колесо провертається на якусь тисячну частку оберта, тоді знов "прилипає"… І це повторюється сотні або тисячі разів за секунду.

У певному діапазоні частот такі повторювані контакти починають звучати як писк.

Щоб усунути ці звуки, інженери намагаються змістити частоту вібрацій у ту зону, яка недоступна для людського слуху. Саме тому сучасні колодки мають:

- скошені краї фрикційної поверхні;

- проточки впоперек накладки;

- шумозаглушувальні пластини ззаду;

- пружини, скоби та тягарці у потрібних точках.

Риплять гальма? Чи завжди це небезпечно, і коли бити на сполох: поради водіямФото: один з рецептів позбутися рипіння при гальмуванні - замінити диски та колодки на деталі однієї марки (unsplash.com)

То чому вони все ж скриплять?

Навіть на справному авто можуть виникати скрипи, якщо антишумові елементи не працюють належним чином. Ось найпоширеніші причини:

- Колодки низької якості - дешеві або неправильно виготовлені.

- Нові колодки ще не притерлися до диска - звук зникає після кількох сотень кілометрів.

- Невідповідність матеріалів диска і колодок. Іноді буває потрібна заміна одного з компонентів, щоб всі вони були одного бренду і однієї лінійки.

- Зношення або корозія і втрата антискрипних елементів - пружин, тягарців, пластин тощо.

- Повний знос колодки. В результаті по диску (барабану) працює вже метал, а не фрикційний матеріал. На деяких колодках є спеціальний металевий сигналізатор, який починає скреготати раніше, ніж фрикційна накладка остаточно зітреться.

- Бруд або камінці в механізмі. Навіть дрібна частинка може створити скрегіт.

- Заклинювання колодки через іржу або бруд на напрямних. Проблема лікується розбиранням та очищуванням.

- Дефекти диска. Тріщини, викривлення або нерівності диска спочатку провокують писк, а потім призводять до руйнування деталі, заклинювання колеса на швидкості, розвороту машини та аварії.

- Неправильно затягнуті болти колеса. Так, нерівномірно чи з надмірним зусиллям затягнути колісні болта (гайки) спричиняють деформацію диска - гальмівного!.

Висновок

Гальма - одна з найнадійніших систем автомобіля, яка довго не відмовляє навіть на дуже зношеному, занедбаному автомобілі. Тому якщо вже вона починає подавати такий відвертий сигнал тривоги, як писк, варто на нього негайно відреагувати - не зволікайте, відправляйтесь на діагностику.

Найчастіше нічого критичного не виявляється, однак цілком можливо, що виникла проблема. Наприклад, зношена до металу колодка може вказувати на несправність супорта, а це вже загрожує серйозними витратами та ризиками.

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При підготовці статті були використані матеріали TUV Nord та Autobild.

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