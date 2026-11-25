Причини різні, але таке буває часто - за вікном зимова негода, а ви - на літній гумі. Чи можна їхати? Формально - так. Але доведеться змінити не лише швидкість, а й саму логіку керування автомобілем.

Про те, як вчинити водієві, що не встиг перевзути машину у зимову гуму до холодів, читайте в матеріалі РБК-Україна .

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Керуючи машиною з літніми шинами в зимових умовах, водій ставить під загрозу не тільки своє життя

в зимових умовах, водій ставить під загрозу не тільки своє життя Закон не забороняє літні шини взимку , але фактично водій бере на себе відповідальність за будь-які пригоди

, але фактично водій бере на себе відповідальність за будь-які пригоди Більшість поїздок на літній гумі взимку завершуються успішно, але - жодних гарантій

взимку завершуються успішно, але - жодних гарантій Є кілька прийомів, які допоможуть знизити ризик неприємностей від гуми "не за сезоном"

Фото: зимові шляхи за теперішнього клімату повні сюрпризів (unsplash.com)

Українське законодавство не забороняє напряму використання літніх шин узимку (31.4.5 Правил дорожнього руху). Тож формально водій може сісти за кермо автомобіля навіть у мороз і снігопад, залишивши на колесах літню гуму.

Проте є нюанс: поведінка автомобіля може швидко нагадати, що юридичний дозвіл і фізична безпека - зовсім різні речі.

Чи заборонено їздити взимку на літніх шинах?

Ні. Чинні Правила дорожнього руху України не встановлюють обов'язкових календарних термінів переходу на зимові шини та не містять прямої заборони експлуатації літньої гуми взимку.

Пункт 31.4.5 ПДР ("Колеса і шини") містить рекомендацію: у разі постійної експлуатації автомобіля на дорогах зі слизьким покриттям використовувати шини, що відповідають стану проїзної частини. До речі, схожа картина і в законодавстві багатьох країн Європи.

При тому що той же пункт Правил приділяє достатньо уваги шинам взагалі і містить чотири конкретні заборони щодо них: висота протектора, небезпечні пошкодження, відповідність розмірів та навантаження, монтаж різних шин на одній осі.

І навіть наявна рекомендація щодо сезонності максимальо м’яка, бо стосується "постійної експлуатації транспортного засобу на дорогах зі слизьким покриттям". Тобто мов натякається, що непостійне, випадкове використання невідповідних шин великої проблеми не становить.

І хоча сам факт використання літніх шин узимку не є окремим порушенням ПДР, це не звільняє водія від відповідальності за безпечну експлуатацію автомобіля.

Тобто якщо станеться аварія за участю машини з невідповідними сезону шинами, саме на її водія буде простіше перекласти відповідальність.

Наприклад, якщо експертиза встановить, що через невідповідні дорожнім умовам характеристики шин водій не зміг вчасно загальмувати або втримати автомобіль, це може суттєво вплинути на встановлення його вини.

Як працює "літо" узимку

Літні і зимові шини пристосовані для роботи в різних умовах - і відповідно, в "чужому" середовищі вони працюватимуть нештатно. Головні відмінності сезонів з точки зору шин - температура і стан поверхні дороги, точніше, наявність на ній перешкод для зчеплення.

Юрій Дацик, шинний експерт, керівник тестової групи Tyres Testing Group, пояснює головну суть запровадження практики сезонних шин:

"Всі сезонні переваги літніх чи зимових шин проявляються тільки у відповідних умовах. Якими б дорогими та якісними не були шини, вони будуть ефективними тільки в тій порі року, до якої призначені."

Зимові моделі шин недаремно вважаються більш складними і дорогими - в них вкладені більш витратні конструкторські розробки, численні тести в усіх можливих зимових умовах.

Автоексперт Юрій Дацик підтверджує: "Зимові шини мають особливий малюнок протектора, пристосований до роботи на льоду, в снігу і сніговій каші.

Вони виготовлені зі спеціальної гумової суміші, яка залишається м’якою при мінусових температурах і добре контактує з мікронерівностями слизької поверхні дороги - за рахунок чого, власне, і забезпечується краще зчеплення".

Відповідно, у літніх покришок в холодну погоду буде великий "провал" в плані зчеплення. Літня гума в мороз твердішає і гірше чіпляється за мікровиступи асфальта.

Цей нюанс дається взнаки і на сухому покритті, і на мокрому, але сніг та крига ще більше ускладнюють завдання шин із збереження зчеплення.

Тому друга відмінність "зими" від "літа" - малюнок протектора. По-перше, на зимових шинах він має ламелі. Ці тонкі прорізи при контакті з дорогою розкриваються і гострою кромкою чіпляються за слизьку поверхню. Гладкі, без ламелей шашки літніх коліс просто ковзаються по льоду.

По-друге, зимовий протектор виконується з великими канавками для відводу води і снігової каші з плями контакту в сторони від колеса. На типових літніх моделях ці канавки надто вузькі, тому машина на них швидше спливає над дорогою (явище аквапланування та слешпленінгу).

Тож не дивно, що будь-які літні шини втрачають більшість своїх зчіпних якостей на зимовій дорозі. Офіційно визнана шинниками межа між зимою і літом - температура повітря і асфальта +7 +8 градусів і звісно, опади.

"Тому водій, який спізнився із заміною шин на зимові", - підсумовує шинний експерт Юрій Дацик, руководитель Tyres Testing Group - "має бути готовий до того, що його авто буде поводиться на дорозі незвично, іноді навіть непрогнозовано."

Як зрозуміти, що літня гума вже не справляється

Рухаючись взимку на гумі "не за сезоном", водій повинен постійно слідкувати за станом дороги (чи не стає вона "більш зимовою"), а головне, прислухатись до машини - чи не з’являються ознаки того, що вона уходить з під контролю. Зокрема:

чи не спрацьовує навіть при обережному гальмуванні система ABS (тріскотіння педалі);

чи не зміщується при гальмуванні машина вбік;

чи зберігається звична синхронність наростання обертів двигуна і швидкості (не стосується гібридів і машин з варіатором CVT у трансмісії) - тобто чи не буксують ведучі колеса;

чи не відчувається при поворотах нетипове зміщення корми чи передка машини.

Якщо ви відчуваєте ці або інші незвичні риси у поведінці машини на зимовій дорозі, можете бути впевнені: під колесами слизько і будь-які різкі маневри можуть закінчитись аварією.

А значить, таких дій треба уникати і знизити швидкість. А якщо ви не відчуваєте впевненості, поїздку краще припинити, запаркувавшись у найближчому безпечному місці. До речі, це стосується не тільки випадків, коли на колесах "не та" гума.

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Чому навіть суха дорога буває небезпечною

Чистий від будь-яких сторонніх нашарувань асфальт узимку все одно може бути небезпечним, і водієві не можна сприймати обстановку так, як він робив би це влітку. Тим більше, якщо машина їде на літніх шинах. Адже:

асфальт може бути сухим тому, що волога з нього вимерзла - тобто він холодний, проморожений, і літній протектор не буде триматись його так, як слід;

так, як слід; за найближчим поворотом чиста дорога може перетворитись на слизьку – достатньо навіть з’явитись одній замерзлій калюжі, щоб водій втратив контроль і машина злетіла зі своєї смуги чи взагалі в кювет (і невідомо, що краще);

чиста темна дорога на ділі може виявитись асфальтом, вкритим так званим "чорним льодом" - тонким суцільним шаром криги, невидимим для водія. Цей вид ожеледі особливо небезпечний тому, що кригою вкрита вся поверхня і колесам немає за що зачепитись, навіть якщо водій має потрібний досвід.

Тому ще раз нагадуємо - для водія з невідповідними покришками на колесах взимку не буває безпечної дороги.

Фото: є ситуації, коли продовжувати рух і на зимовій гумі - величезний ризик (freepic.com)

Як їхати на літній гумі зимовою дорогою

Особливих порад тут не буде: якщо дорога справді зимова - сніг, снігова каша, лід, слизька "гребінка", колії - на будь-яких шинах нею треба їхати так:

низька швидкість . Поняття це неконкретне, але це може означати, що їхати треба вдвоє-втроє повільніше, аніж це було б тут влітку;

. Поняття це неконкретне, але це може означати, що їхати треба вдвоє-втроє повільніше, аніж це було б тут влітку; жодних різких рухів - кермом, акселератором, педалями гальм і зчеплення;

- кермом, акселератором, педалями гальм і зчеплення; під час руху намагатись якомога рідше вимикати зчеплення і ставити трансмісію в режим N (нейтраль). Коли на ведучі колеса передається обертовий момент від двигуна, вони краще стабілізують машину. Але різко газувати не можна;

вимикати зчеплення і ставити трансмісію в режим N (нейтраль). Коли на ведучі колеса передається обертовий момент від двигуна, вони краще стабілізують машину. Але різко газувати не можна; тримати за можливості вищу передачу і якомога нижчі оберти. Надмірний обертовий момент на ведучих колесах призводить до їхнього буксування і заносу;

і якомога нижчі оберти. Надмірний обертовий момент на ведучих колесах призводить до їхнього буксування і заносу; прогнозування ситуації на дорозі . Адже чим більше у водія буде часу на реакцію на загрозу, тим менш різкими будуть його дії;

. Адже чим більше у водія буде часу на реакцію на загрозу, тим менш різкими будуть його дії; намагатись тримати дистанцію до машини попереду більшу, аніж завжди. Пам’ятаючи при тому, що у завелике "вікно" часто пробують вклинитись інші машини з нетерплячими водіями.

Системи стабілізації не врятують: чому?

Щедрий набір систем активної безпеки, якими комплектуються сучасні авто - антиблокувальна ABS, курсової стійкості ESP, антибуксовувальна TCS, допомоги під час екстреного гальмування Brake Assist, допомоги старту на підйомі Hill Start Assist тощо - справді ефективні помічники для водія.

Але всі вони мають межу можливостей, адже не скасовують законів фізики. І тим більше не варто покладатись на них, якщо автомобіль експлуатується на неадекватній гумі.

Справа у тому, що всі налаштування згаданих вище асистентів виходять із того, що автомобіль перебуває в ідеальному стані - з усіма справними вузлами і у тому числі на шинах, які відповідають дорожнім умовам.

А реалізувати всі можливості електронних помічників на гумі, яка сама ледь чіпляється за дорогу, буде неможливо.

На завершення

Отже, м'якою українсько зимою їздити на літніх шинах теоретично можна - і багато хто із співвітчизників це робить. Але з цілим переліком застережень, а за великим рахунком, краще цього взагалі уникати.

І навіть у теплі дні не варто ризикувати настільки, щоб відправлятись у далекі поїздки. Зими тепер настільки примхливі, що відлига може швидко змінитись морозом, снігом і ожеледдю - а це вже для літніх шин катастрофічні умови. Тим більше, на далекому маршруті.