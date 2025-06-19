Nissan Leaf перетворили на кросовер: революційна новинка вже представлена

Компанія Nissan представила новий Leaf. Електромобіль став кросовером і отримав принципово інший дизайн і нову платформу AmpR Medium.

Про це РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Встановлений спереду електродвигун об'єднаний в єдиний блок з редуктором та інвертором. Він на 10% компактніший від попереднього модуля і завдяки новим кріпленням на 75% менш вібронавантажений. Віддача в парі з батареєю ємністю 52,9 кВт*год складає 174 кінські сили. Але якщо вибрати акумулятор на 75,1 кВт*год, то віддача мотора становитиме 214 сил.

Нові технології електромобіля

Обидві батареї оснащені рідинним охолодженням і, залежно від ринку, підтримують різні технології двонаправленої зарядки. Наприклад, європейський Leaf сумісний із технологією Vehicle-to-Grid. У майбутньому за її допомогою власники авто зможуть компенсувати частину витрат на зарядку, віддаючи надлишки енергії в магістральну мережу на піку споживання.

Базовий Leaf можна заряджати від терміналів постійного струму з потужністю до 105 кіловат, старший – до 150. Обіцяний запас ходу: 490 кілометрів за американським циклом EPA, або 600 за WLTP.

Особливості дизайну та фішки салону

Для Nissan Leaf є вісім кольорів кузова, у тому числі блакитний Seabreeze Blue Pearl, який у дорогих виконаннях поєднується з контрастним чорним дахом. У салоні прописались екрани на 12,3 чи 14,3 дюйма. Мультимедіа підтримує всі сучасні протоколи зв'язку та пропонує п'ять тем оформлення на вибір.

Також доступна бездротова зарядка, до восьми USB-портів, панорамний дах з електрохромного скла з чотирма рівнями прозорості та аудіосистема Bose Personal Plus, частина динаміків якої інтегрована в передні підголівники. Всі сидіння нового Leaf мають конструкцію Zero Gravity, що знижує навантаження на хребет та інші частини тіла, і можуть бути оббиті тканиною, шкірозамінником або схожим на шкіру матеріалом TailorFit.

Першим ринком для нового Nissan Leaf стануть Сполучені Штати, де продажі розпочнуться вже цієї осені. Навесні 2026 року електромобіль дістанеться й Європи.