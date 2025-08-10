ua en ru
Названа найдешевша машина, яку можна купити в Україні: це не Lanos!

Неділя 10 серпня 2025 08:00
Названа найдешевша машина, яку можна купити в Україні: це не Lanos! Фото: бажання придбати найдешевшу машину автоматично означає згоду на цілий перелік незручностей (gettyimages.com)
Автор: Ігор Широкун

Коли йдеться про дешеві вживані машини, завжди є ризик переступити межу між авто і металобрухтом. Але модель, про яку йтиметься нижче, добре відома, тому можна більш-менш точно знайти потрібний баланс ціни і стану.

Про машину, яка буде найдешевшою на ринку і при тому придатною до акуратної експлуатації читайте в матеріалі РБК-Україна.

Як придбати найдешевшу машину

Нижню ціну старого вживаного автомобіля обмежує його вартість за ціною металобрухту. Це сума, яку власнику без додаткових клопотів дадуть за його авто на найближчому майданчику з приймання чорних і кольорових металів.

Тому на авторинку дешевше інших коштують зношені компактні машини останніх поколінь. Вони і самі по собі неважкі, бо малі і побудовані за більш-менш сучасними канонами, і мають у складі багато пластикових деталей, за які на "черметі" не дадуть багато грошей.

Яка машина найдешевша в Україні

Відтак, не дивно, що найдешевшою машиною вторинного ринку виявляється хетчбек В-класу ЗАЗ-1102 "Таврія". Відразу скажемо, що, певно, у продажу можна знайти поодинокі екземпляри чогось ще більш дешевого. Але ж ми говоримо не про екзотику ринку, а про транспортний засіб, який можна використовувати за призначенням, а значить - забезпечувати сервісом та запчастинами.

Отже, за 350 - 400 доларів, тобто витративши порядку 15 - 17 тисяч гривень, можна придбати "Таврію" у робочому стані, та ще й таку, що не розвалиться на дорозі через тиждень.

Названа найдешевша машина, яку можна купити в Україні: це не Lanos!Фото: хетчбек В-класу ЗАЗ-1102 "Таврія" завжди був в числі найдешевших авто у світі (Ed Hughes)

Так, така машина матиме купу недоліків:

  • Неестетичну зовнішність через пошкодження фарби;
  • Невеликий залишковий ресурс більшості агрегатів (решта може бути нещодавно відремонтована попереднім власником);
  • Проблеми з документами. Часто такі авто продаються "за техпаспортом" - їздити на них можна, але з юридичною власністю є питання;
  • Шуми у ходовій частині;
  • Ускладнене перемикання передач;
  • Лисі шини;
  • Непридатний акумулятор;
  • Обшарпаний інтер’єр;
  • Так званий колгоспний тюнінг у вигляді моторошної тонувальної плівки на вікнах, кольорових смуг на кузові, спотворених дірками під гігантські динаміки карт дверей тощо.

Але з іншого боку, це буде все одно придатний для поїздок і перевезенні людей і багажу автомобіль, причому із зовнішністю, яка не викликатиме особливих питань у поліцейських. Тим більше, що за відсутності обов’язкового технічного огляду пред’явити щось водієві на дорозі патрульним непросто.

Найдешевший автомобіль на всі часи

Доречно буде згадати, що ЗАЗ-1102 "Таврія" (1987 - 2007 рр.) завжди була в числі найдешевших моделей країни і світу.

У середині 2000-х років вона сміливо претендувала на титул найдоступнішого автомобіля планети. Через специфіку економічної ситуації в Україні та внутрішні ринкові умови її вартість у перерахунку на долари становила приблизно $2700.

Конструкція на той момент ще не вважалася безнадійно застарілою, а якість суттєво покращилася після того, як на завод ЗАЗ прийшла компанія Daewoo Motors, запровадивши свої стандарти виробництва. Згодом, із змінами в економіці та модернізацією авто, ціна зросла - стартувала вже від $3500.

Висновок

Не поспішайте зверхньо посміхатись - мовляв, "що та "Таврія" - краще старе "Рено" чи "Гольфа" взяти!". Не краще. За мінімальну суму іномарка буде в такому стані, що висмоктуватиме з гаманця власника все до останньої копійки.

Насправді ЗАЗ-1102 має конструкцію, принципово аналогічну всім машинам однокласникам - цілком економічний двигун, передній привод, раціональну підвіску (McPherson+пружна балка). А всі її недоліки будуть пояснюватись особливостями бюджетного сегменту В-класу і зношеним станом.

Також у наших публікаціях нещодавно ми застерігали споживачів від п’яти грубих помилок, які роблять автомобілісти при виборі типу кузова.

А про три найефективніші прийоми обману клієнтів на СТО ми розповідали в нашому окремому матеріалі.

При підготовці статті були використані матеріали Autoria, Autocentre та "УкрАвто".

