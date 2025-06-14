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Toyota представила найпотужніший Land Cruiser в історії: тепер він гібридний

Субота 14 червня 2025 12:34
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Toyota представила найпотужніший Land Cruiser в історії: тепер він гібридний Toyota випустила гібридну версію Land Cruiser (фото: toyota.ae)
Автор: Дмитро Войналович

Toyota презентувала перший гібридний Land Cruiser - і він одразу став найпотужнішим у серії. Новинка поєднує класичну надійність із сучасними технологіями та орієнтована на бездоріжжя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Toyota.

Що відомо про гібридний Land Cruiser

Toyota офіційно представила нову гібридну версію Land Cruiser 300, яка отримає назву Land Cruiser 300 Hybrid. Це перша електрифікована модель у лінійці легендарних позашляховиків.

Автомобіль уже дебютував у країнах Близького Сходу, а згодом вийде й на інші ринки.

В Об'єднаних Арабських Еміратах ціни на Land Cruiser 300 Hybrid стартують від 106 тис. доларів (за комплектацію VXR). А за комплектацію GR-S доведеться заплатити трохи більше 111 тис. доларів.

Технічні характеристики

Головна новинка - гібридна силова установка:

  • 3,5-літровий бензиновий V6 з двома турбінами
  • Електродвигун у паралельній схемі
  • Загальна потужність - 457 к.с. і 790 Нм крутного моменту (цей показник відповідає показникам преміального Lexus LX700h)
  • 10-ступінчаста автоматична коробка передач
  • Система повного приводу

Це робить нову версію найпотужнішою за всю історію моделі Land Cruiser.

Розроблений для складних умов

Попри електрифікацію, Toyota наголошує, що новинка не втратила своїх "позашляхових генів". Гібрид створений для важкого бездоріжжя:

  • Захист компонентів під час форсування водних перешкод
  • Охолодження батареї під час тривалих навантажень
  • Оптимізована робота електродвигуна і турбін при змінних умовах руху

Toyota випустила гібридну версію Land Cruiser (фото: toyota.ae)

Економія, але не на потужності

Гібридна версія має менший паливний бак - 68 літрів (проти 80 у дизельної), але завдяки електроприводу вона може показати кращу економічність.

У порівнянні з дизельною модифікацією (227 кВт і 700 Нм), гібрид виграє і за потужністю, і за динамікою.

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