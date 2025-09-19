ua en ru
Найпопулярніший в Україні кросовер перетворили на пікап: ось як він виглядає

П'ятниця 19 вересня 2025 10:22
Найпопулярніший в Україні кросовер перетворили на пікап: ось як він виглядає Фото: кросовер Dacia Duster перетворили на пікап (прес-служба компанії)
Автор: Константин Широкун

Румунські інженери перетворили новий Dacia Duster на пікап. Він народився у співпраці з кузовним ательє Romturingia.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Новий Duster отримав перероблену задню частину – дах зрізали відразу за задніми віконними стійками. В іншому кузов залишився без змін. Збереглися і габарити: 4345 мм завдовжки, 1813 завширшки і 1656 заввишки.

Довжина та ширина вантажної платформи дорівнюють 1050 та 1000 мм відповідно, а її вантажопідйомність – 430 кілограмів. Платформу також обладнали кріпленнями для вантажу.

Силових установок для пікапа дві: повнопривідний "м'який" гібрид з мотором на 1,2 л потужністю 130 кінських сил та передньопривідний повноцінний гібрид на базі 1,6-літрового агрегату, що розвиває 140 сил.

Найпопулярніший в Україні кросовер перетворили на пікап: ось як він виглядає

Ціни на пікап стартують з 25 983 євро. Для порівняння, за звичайний "Дастер" у Румунії просять від 17 200 євро, але це ціна за базу з чистим ДВЗ, з яким пікап не пропонують.

Нагадаємо, раніше німецькі інженери перетворили Dacia Duster на справжній спортивний автомобіль. Пакет доробок кросовера представила фірма Carpoint, яка займається продажем моделей марки у Німеччині.

