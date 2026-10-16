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"Летючий" суперкар з ракетними технологіями: Tesla показала довгоочікуваний Roadster

13:25 16.10.2026 Пт
2 хв
aimg Ольга Завада
"Летючий" суперкар з ракетними технологіями: Tesla показала довгоочікуваний Roadster Tesla випустить Roadster із ракетними соплами SpaceX (скриншот: Tesla)
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Через 9 років після презентації концепту Tesla представила серійну версію Roadster. Електромобіль може рухатися догори колесами завдяки вакуумній системі та виконувати керовані стрибки за допомогою сопел SpaceX.

Про це інформує РБК-Україна з посиланням на Tesla.

Трюки з вакуумом та реактивними соплами

Під час презентації автомобіль виїхав на C-подібну рампу, зупинився паралельно землі, а потім зістрибнув із вершини конструкції та завис у повітрі перед м'якою посадкою.

У кріслі водія під час трюку перебував гуманоїдний робот Optimus, проте всі маневри виконувалися в повністю автоматичному запрограмованому режимі.

Для реалізації таких каскадерських елементів інженери застосували унікальні технології.

Присоска під дном: система вентиляторів та заземлення викачує повітря з-під днища машини, створюючи потужну притискну силу, яка утримує електрокар догори ногами навіть у нерухомому стані.

Ракетні двигуни від SpaceX: за м'яке приземлення та стрибки відповідають маневрові холодногазові сопла з електроприводами, які роблять мікрокоригування за частки секунди.

Серійне виробництво оновленого Tesla Roadster планується розпочати у 2028 році.

Умови передзамовлення та ціни

Tesla вже відкрила прийом заявок на бронювання новинки. Базове замовлення вимагає першого внеску у розмірі 5000 доларів, а також додаткових 45 000 доларів протягом перших 10 днів.

З усім тим, інноваційні системи стабілізації та прискорення не входять до базової комплектації.

Які пакети доступні?

Пакет "Thrust" включає вакуумну систему притиску до землі та розгінні холодногазові сопла. Його вартість становить додаткові 245 000 доларів США.

Версія "Rocket" оснащується повноцінною системою польоту та буде доступна виключно за спеціальними запрошеннями від компанії.

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