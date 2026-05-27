Як швидко навчитись їздити на машині: кілька важливих кроків

Чим швидше учорашній курсант автошколи набуде практичний досвід керування на дорозі, тим менше він накоїть небезпечних помилок. Міцні навички не можна придбати за гроші, але можна прискорити цей процес.

Про те, чи як розвивати своє водійське вміння, щоб їздити впевнено і безпечно, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Головне

Керувати машиною навчать у кожній автошколі , але часто цього достатньо

, але часто цього достатньо Досвід дається нелегко , але його набуття можна розкласти на кілька кроків

, але його набуття можна розкласти на кілька кроків Якщо навчатись неправильно, можна отримати небезпечні хибні навички - і позбутись їх буде непросто

Фото: інструктор (викладач) високої кваліфікації - головна умова успішного навчання "на права" (freepik.com)

Водити машину - що це значить

Вміння водити машину - це означає впевнено робити дві речі:

По-перше, вправно керувати автомобілем як механічним засобом;

По-друге, вписуватись разом з автомобілем у дорожню обстановку, взаємодіяти з іншими учасниками дорожнього руху.

І перше, і друге потрібно робити швидко і точно, адже помилка означає аварійну ситуацію чи ДТП.

Обидві названі складові досягаються навчанням і тренуванням, причому "напружуватись" доведеться самому претенденту на водійські права - соціальний статус, гроші та інші чинники тут якщо і допоможуть, то мінімально.

Власне, полегшити навчання можуть кваліфіковані інструктори, чітке розуміння завдання і правильні методики. Про що ми і поговоримо нижче.

Сергій Лук’янчук, засновник школи водійської майстерності "Енергія руху", переконаний:

"У хорошого інструктора будь-яка людина може стати гарним водієм. Принаймні, за 25 років практики я не зустрів когось, хто був би непридатний до безпечного керування машиною. Підхід - так, буває потрібен різний, але головний інструмент завжди - авторитет інструктора, викладача. Який своїм прикладом показує, що і як треба робити з автомобілем".

Для початку: автошкола

Так, потрібен базовий курс - автошкола, яку дуже бажано відвідувати регулярно і з повною відповідальністю. Тут на системній основі, за відпрацьованими методиками дадуть найважливіше - знання Правил дорожнього руху.

Якщо ви будете старанно відвідувати заняття, правильний викладач відкриє вам логіку організації вуличного руху, систему графіки дорожніх знаків і розмітки - це спростить засвоєння і запам’ятовування.

Також в автошколі треба буде вивчити ази конструкції автомобіля - це дуже корисно для опанування управління.

Перші кроки: краще з інструктором

Багато хто з автовласників свій перший досвід за кермом отримує, так би мовити, у домашніх умовах - на сімейній машині або на авто когось з родичів. Бажання прискорити навчання зрозуміле, але в ідеалі краще розпочинати водіння з професійним інструктором.

Він не дасть вам закріпити у свідомості і моториці рук і ніг помилкові дії - подолання поворотів накатом, затягування відпускання зчеплення, надто високі оберти при перемиканні передач, тримання руки на селекторі коробки передач, тримання лівої ноги на педалі тощо.

Щоправда, врахуйте один нюанс: часто автошкола намагається навчити курсанта не безпечному водінню, а підготувати його до складання іспитів. І в такому випадку майбутнього водія навчають трохи іншим речам. Тому так важливо знайти правильну автошколу і відповідального інструктора.

На дорозі: до автоматизму

Всерйоз говорити про навчання поведінці у міському трафіку можна тільки після того, як курсант опанував керування машиною і довів до автоматизму всі основні дії:

Рушання з місця (машин з АКП це теж стосується); Уповільнення і гальмування; Перемикання передач - "вгору" і "вниз" (для МКП); Проходження повороту за заданою траєкторією.

Опановуючи автомобіль, "прислуховуйтесь" до кожної своєї маніпуляції і до реакції на них автомобіля - так буде швидше навчитись правильним діям. Тому під час навчання в машині не повинна грати музика і точитись сторонні розмови.

Ще одна підказка, яка прискорить опанування водійською майстерністю: влаштуйте собі тренінг другого рівня складності, не чекаючи складних умов на реальній дорозі.

Коли ви навчитеся виконувати всі чотири вправи "автоматично" - впевнено, не дивлячись на свої руки, відпрацюйте їх в ускладнених умовах. Навчіться роботи те саме в прискореному темпі, а ще під час руху на підйом і на спуск. Звісно, робіть це на локації, де ви нікому не будете заважати.

Керівник школи водійської майстерності "Енергія руху" Сергій Лук’янчук вважає:

"Дуже багато залежить від того, куди і до кого людина прийшла навчатись. На жаль, в рядових автошколах часто інструктори самі не мають належної водійської підготовки - тому і з навчанням курсантів мають проблеми.

Між тим, важливо не просто навчити людину виконувати якусь вправу, якусь дію з машиною - треба дати водієві розуміння, що при цьому відбувається:

Куди і на який кут повернуті керовані колеса в будь-який момент;

Відчувати кожен габарит машини - наскільки близька вона до найближчих перешкод;

Розуміти, що відбувається з машиною, з її колесами при додаванні газу і при скиданні.

Це все основи безпеки, але на жаль, цьому майже не вчать в автошколах. Але цьому треба навчатись, і доволі наполегливо - щоб перетворити вміння на стійкі навички і довести їх до рівня інтуїції, потрібно виконати по 1,5 - 2 тисячі повторів", - додає Сергій Лук’янчук.

Альтернатива: репетитор

Як і у звичайній школі для дітей, курсантові автошколи для поліпшення успышності можна винайняти репетитора - інструктора для індивідуальних занять.

Але майте на увазі, що працювати в першу чергу доведеться таки самому учню - додатково вчити Правила і знаки, тренуватись у натискуванні педалей та обертанні керма, орієнтуватись в ситуації на перехрестях.

Також важливо, щоб методика на додаткових зайняттях не вступала в конфлікт з методикою, за якою вас навчають у самій автошколі.

Фото: крім іншого водієві важливо навчитись виважено оцінювати ситуацію на дорозі (freepik.com)

Трохи про неправду

Насамкінець трохи про хибні твердження, якими лякають і підбадьорюють один одного курсанти автошкол.

"На маленькій машині легше навчатись". Якщо ви вчитесь з нуля, розмір авто практично не має значення . Адже на будь-якій моделі ви не бачите очима зазор між бампером і перешкодою. Тобто і там, і там треба буде вчитись відчувати габарит за непряміми ознаками;

. Адже на будь-якій моделі ви не бачите очима зазор між бампером і перешкодою. Тобто і там, і там треба буде вчитись відчувати габарит за непряміми ознаками; "На машині з "механікою" важче навчатись і складати іспит". Це правда тільки до того моменту, коли ви навчитесь рушати і перемикати передачі. До того ж іспит на машині з АКП означає, що вам не можна буде керувати машиною з механікою ;

; "Мені аби отримати права, а доучуся вже на дорозі". Коли автошкола низькопробна, то так воно і виходить - але ціна такого "навчання" буває дуже високою, аж до позбавлення волі за завдання непоправної шкоди іншим учасникам дорожнього руху.

Звісно, це далеко не повний перелік фобій автомобілістів-початківців, але проти всіх страшилок є один рецепт:для розтлумачення будь-яких сумнівів звертайтесь до вашого професійного викладача/інструктора. Це людина, гонорар якої залежить від того, наскільки успішно ви складете іспити, тому їй треба довіряти в першу чергу.

На завершення

Ніщо не замінить вам досвід - тільки використовуючи машину в реальних умовах, можна з часом стати впевненим водієм, який веде авто безпечно для себе і для оточуючих.

Але перед набуттям досвіду на дорозі потрібно отримати міцну базу з теорії і елементарних навичок - саме тому вище ми незчисленну кількість раз використовували слова "автошкола" і "інструктор". Не помиліться з вибором першого і другого та додайте сюди власне старання - і ви точно станете гарним водієм.