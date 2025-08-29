ua en ru
Як правильно перевіряти рівень масла, щоб не "вбити" двигун: покроковий гайд

П'ятниця 29 серпня 2025 08:00
UA EN RU
Як правильно перевіряти рівень масла, щоб не "вбити" двигун: покроковий гайд Фото: без оливи в картері двигун працювати може, але зовсім недовго (freepik.com)
Автор: Ігор Широкун

Низький рівень оливи в картері - найперша причина, з якої слід негайно глушити двигун і шукати технічну допомогу. І так, при замірі залишається широке поле для помилок - як зробити це правильно?

Про те, як правильно контролювати рівень оливи в двигуні, читайте в матеріалі РБК-Україна.

Чому треба міряти оливу в моторі

Якщо оливи в моторі буде катастрофічно мало, на панелі приладів загориться аварійна червона лампочка і водій отримає попередження в інший спосіб.

Але це вже буде крайній випадок, коли треба глушити двигун - тобто рівень оливи треба контролювати вчасно і більш-менш систематично. Особливо якщо йдеться про ті з сучасних двигунів, які споживають оливу з апетитом 0,5 - 1,0 л/1000 км.

Правильний рівень моторного масла - запорука довгої та безпроблемної роботи двигуна. Причому дозволимо собі нагадати, що неприпустимий як недолік масла, так і надлишок.

Якщо в першому випадку на двигун чекає лавиноподібний знос деталей і аварійна зупинка, то в другому - підвищена втрата оливи через надмірне згорання та витоки. Тому так важливо регулярно перевіряти рівень оливи. Нижче покрокова інструкція, як це зробити грамотно.

Як правильно перевіряти рівень масла, щоб не &quot;вбити&quot; двигун: покроковий гайдФото: для деяких сучасних двигунів вважається нормальним, коли оливу доводиться доливати через кожну 1000 км (freepik.com)

Як правильно виміряти рівень масла в двигуні

Перед виміром необхідно створити правильні умови.

- Прогрівати двигун необов'язково. Неважливо, гарячим буде двигун, чи холодним. Але якщо він буде прогрітим, після вимкнення мотора треба зачекати 3 - 5 хвилин, щоб масло з усіх каналів збігло в картер, де власне і перевіряється рівень.

- Міряти рівень оливи на працюючому двигуні не можна.

- Поставте машину на рівну поверхню. Якщо машина стоятиме не горизонтально, а на ухилі, це може спотворити показання - причому принципово.

- Відкрийте капот і знайдіть масляний щуп - зазвичай він має яскраву пластикову ручку, жовту або помаранчеву).

- Акуратно витягніть щуп і протріть його нижній кінець чистою тканиною, серветкою чи паперовим рушником, щоб видалити залишки олії.

- Тепер виконуйте власне замір. Вставте щуп у гніздо до упору, потім знову витягніть.

- Оцініть рівень оливи. На щупі є мітки MIN та MAX. Олива повинна бути між ними. В двигунах, які не відрізняються надмірною витратою оливи, влітку краще тримати рівень ближче до максимуму, взимку - до мінімуму. Але в моторі з "масложором" бажано завжди мати оливу ближче до верхньої межі.

Якщо з’ясується, що потрібен долив, майте на увазі, що у більшості типових моторів від нижньої до верхньої міток на щупі "поміщається" 0,8 - 1,0 л оливи.

Що зробити додатково

Розглядаючи тонку плівку оливи на щупі, автомобіліст може оцінити її стан - це теж дуже важливо для контроля за двигуном.

  • Колір та консистенція оливи: якщо вона густа навіть у гарячому вигляді - можливо, її присадки вже спрацювали свій ресурс. Звіртесь з вашими записами щодо строків заміни.
  • Наявність дрібних металевих часток: фактично це стружка, яка свідчить про інтенсивне зношення певних деталей.
  • Піна або біла емульсія в оливі свідчать про серйозні проблеми з двигуном - потрапляння у мастильну систему антифризу чи пального.

Найголовніше

Вимірювання рівня масла - проста, але важлива процедура, яку може виконати кожен автовласник. Вона займає всього кілька хвилин, але запобігатиме серйозним поломкам і заощаджує гроші на ремонт. Перевіряти рівень оливи слід хоча б раз на місяц, а також перед тривалою поїздкою та після неї.

Раніше в нашій публікації ми розповідали про те, як працює автопаркувальник легкового авто і про всі нюанси доступних парк-пілотів.

Також в окремій статті ми розбиралися, що таке паркування двірників авто та як поставити склоочисники у сервісний режим .

При підготовці статті були використані матеріали Motor та Autocar.

