Ferrari розкрила характеристики свого першого електромобіля: що відомо

Субота 11 жовтня 2025 16:02
UA EN RU
Ferrari розкрила характеристики свого першого електромобіля: що відомо Фото: Ferrari розкрила характеристики першого електромобіля (ferrari.com)
Автор: Константин Широкун

Ferrari офіційно представила технічні характеристики своєї першої повністю електричної моделі, яка наразі носить назву Elettrica.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Новинка отримає повний привід, салон на чотири місця, а її вага становитиме приблизно 2300 кг. Чотири електродвигуни забезпечать сумарну потужність понад 1000 кінських сил, а запас ходу перевищить 530 км за стандартом WLTP. Повна прем’єра очікується навесні 2026 року.

Нова платформа

Для Elettrica інженери компанії створили нову платформу, яка на 75% виготовлена з переробленого алюмінію. Хоча тип кузова ще не розкрили, вже відомо, що авто буде чотиримісним. За попередніми припущеннями, модель стане чимось середнім між шутинг-брейком Ferrari FF і SUV-моделлю Purosangue.

Колісна база електромобіля складе 2960 мм. Запланована споряджена маса – 2300 кг, розподіл ваги — 47% на передню і 53% на задню вісь. Авто отримає активну незалежну підвіску третього покоління з адаптивними амортизаторами Multimatic, які працюють з 48-вольтовими актуаторами.

Ferrari розкрила характеристики свого першого електромобіля: що відомо

Що відомо про двигуни

Ferrari самостійно розробила чотири синхронні електромотори з постійними магнітами — по одному на кожне колесо. Передній силовий блок за конструкцією подібний до того, що використовується у гібридному суперкарі Ferrari F80.

Основне навантаження ляже на задній модуль, який має масу 129 кг і забезпечує до 620 кВт (843 к.с.) потужності. Передні мотори працюють як допоміжні й можуть відключатися для зменшення енергоспоживання.

Ferrari розкрила характеристики свого першого електромобіля: що відомо

Батарея та динаміка

Батарея, яку Ferrari також створила самостійно, матиме ємність 122 кВт·год, складається з 15 модулів і підтримує зарядку потужністю до 350 кВт. Максимальна напруга акумулятора – 880 В. Очікується, що електромобіль зможе проїхати понад 530 км на одному заряді (за WLTP).

Розгін до 100 км/год займе лише 2,5 секунди, а максимальна швидкість буде обмежена на рівні 310 км/год. Вартість моделі наразі не оголошена, але можна припустити, що вона буде однією з найвищих у сегменті.

Ferrari розкрила характеристики свого першого електромобіля: що відомо

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що семеро власників італійських суперкарів об'єдналися, щоб відсудити компенсацію у компанії Ferrari. Причина – відмова гальм практично на всіх моделях Ferrari з кінця 2000-х до початку 2020-х.

Ferrari Електромобілі Автомобільний ринок
