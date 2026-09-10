"Фантомний" страх: як працюють і кого штрафують машини перезапущеного проекту МВС

Фактично це перші наші роботи-поліцейські: скоро на шляхах країни, а в Києві - вже зараз. Зовні - звичайне авто у потоці, усередині - автоматичний комплекс. Який самостійно вимірює швидкість, читає номери та передає дані іншому роботу, який виписує штрафи.

Про слабкі і сильні сторони систем прихованого контролю швидкості "Фантом" читайте в матеріалі РБК-Україна .

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Юристи заспокоюють Поліцейським система сподобалась, то де чекати нових "Фантомів"?

Фото: ціна обладнання, яке інтегрує машину в загальнонаціональну систему контролю порушень, сягає вартості авто (mvs.gov.ua)

Проект з тривалим стартом

Ідея з "Фантомами" не нова: мобільний прихований контроль широко використовують у низці розвинених країн. Суть така: поліція може бути будь-де, будь-коли - і в будь-якому автомобілі. Тож, водії, завжди остерігайтесь її і не порушуйте Правил дорожнього руху ніколи.

Національна поліція України першу, пілотну партію автомобілів прихованого патрулювання отримала ще 2020 року. Після тестувань, адаптації та сертифікації на повноцінні маршрути вони вийшли у січні 2022 року, але через повномасштабне вторгнення пропрацювали лише близько місяця.

За той короткий період чотири машини встигли зафіксувати понад 26 тисяч порушень швидкісного режиму. Тодішня задумка була амбітною: у МВС говорили про закупівлю ще 30 таких авто у 2022 році та 110 - у 2023-му.

Тобто держава від самого початку розглядала "Фантоми" не як чотири експериментальні машини, а як основу для масштабної мобільної системи контролю швидкості.

До речі, щодо закупівель: тоді за самі чотири "Шкоди" заплатили 3,7 млн грн., і ще майже 3,0 млн - за комплект обладнання європейського виробництва.

Фантомний страх

Звичайна патрульна машина попереджає водія самим своїм виглядом: побачив поліцейських - прибрав ногу з педалі газу. У "Фантома" інша психологія.

Водій, знаючи, що в місті/регіоні/ділянці траси працюють такі екіпажі "під прикриттям", не знає, чи є десь поряд з ним така поліцейська машина.

Тому система обмежує швидкість на дорозі не лише тоді, коли поліція видимо присутня на конкретній ділянці, а постійно створює для водія попередження: перевищив швидкість - можеш бути покараний будь-якої миті.

Саме тому поліція називає "Фантоми" передусім превентивним інструментом. Тепер проект відновили, з 31 серпня три "Фантоми" працюють у Києві та Київській області. І перший тиждень показав: система аж ніяк не втратила своєї ефективності. І не дивно.

Що таке "Фантом" насправді

Схоже, тепер за нами слідкують три машини з тієї самої першої пілотної четвірки - непримітні сірі кросовери Skoda Kodiaq, першого покоління у дорестайлінговій версії. Але головне тут - не самі машини, а сховане у них обладнання з ісистемою контролю порушень ПДР.

Ще у 2022 році Національна поліція описувала систему як інтегрований програмно-апаратний комплекс контролю швидкості транспорту, розпізнавання номерних знаків та перевірки отриманої інформації за базами даних.

Комплекс може одночасно відстежувати до 50 рухомих цілей.

І це важливий момент: йдеться не про одну машину поряд, яка випадково потрапила в поле зору камери: система працює з потоком.

"Фантом" може фіксувати автомобілі:

попереду себе;

позаду себе;

у зустрічному напрямку;

у попутному напрямку;

коли патрульна машина-носій рухається;

коли сам патрульний автомобіль стоїть.

Тобто класична шоферська схема "побачив поліцейську машину - пригальмував" тут не працює.

Фото: "Фантом" - фактично мобільний комплекс фіксації порушень (mvs.gov.ua)

Як робот штрафує порушників

Ці три поліцейські "Шкоди" - фактично перші українські роботи-поліцейські. Принаймні, нічого більш автоматизованого на варті закону в нас немає. Порушення швидкісного режиму фіксуються автоматично, без участі людини у формі і без зупинки автомобіля-порушника.

Машини оснащені двома відеокамерами, через які вони бачать ситуацію навколо. Електроніка сама виокремлює в потоці авто, що їдуть у перевищенні швидкості, фіксує їх номери та фото. Дані через мобільний інтернет надходять до системи автоматичної фіксації - тієї самої, яка працює із стаціонарними камерами на дорогах.

Там, в аналітичному центрі, формується матеріал, а уповноважений поліцейський після його перевірки виносить адміністративну постанову про штраф.

Роздрукований на папері лист поштою відправляється за місцем реєстрації власника авто. Додатково накладений штраф з’являється в особистому кабінеті водія у сервісному центрі МВС та в "Дії". Для підтвердження пропонується фото і QR-посилання на коротке відео з машиною в момент порушення.

Камери "Фантомів", так само як і стаціонарні, налаштовані не на ту цифру граничної швидкості, яку встановлює ПДР і дорожні знаки, а на більшу. Вона плюсує так званий некараний бонус у 20 км/год і 2 км/год на технічну похибку приладів.

Тобто у населеному пункті (за відсутності інших обмежень) будуть фіксуватись автомобілі, які рухаються зі швидкістю 73 км/год.

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Додаткові можливості "Фантомів"

За непідтвердженою інформацією, технічний комплекс, використаний в українських "Фантомах", постачався підприємством Inkomerc Holding AS із Латвії.

Подібні системи:

контролюють швидкість і передають необхідні дані в єдину державну систему;

розпізнають номери і, звірившись з базами, здіймають тривогу, якщо бачать машину у статусі "в розшуку", "утилізована" тощо;

відстежують сам патрульний автомобіль.

Іншими словами, "Фантом" - це мобільний комплекс автофіксації, який пересувається дорогами і в безперервному режимі виявляє порушників.

До речі, подібна система - але в стаціонарному виконанні - під назвою "Гарпун" працювала на постійному поліцейському посту у Дніпропетровській області, принаймні, тестовий запуск відбувся у липні 2020 року.

Зрештою, екіпажу цих машин залишили змогу працювати в оф-лайн режимі. Якщо поліцейські бачать порушення, яке не карається автоматичною системою - проїзд на червоне світло, незаконне перетинання ліній розмітки, паркування тощо - вони вмикають сховані під радіаторною решіткою і лобовим склом мигавки і зупиняють водія для оформлення на місці.

Ефект використання

Перший день нинішнього запуску цих машин дав 810 постанов за порушення, зафіксовані в автоматичному режимі. Наступного дня їх було вже 1799, за два дні - 2609. А станом на 6 вересня МВС повідомило про результат перших шести днів: три "Фантоми" зафіксували 7012 порушень швидкісного режиму. Серед них і випадки перевищення на 50 км/год і більше.

Окрім автоматичної фіксації швидкості, екіпажі за шість днів зупинили 55 водіїв - які порушили ті пункти ПДР, що не фіксуються системою автоматично

Кому потрібен прихований контроль

Не можна сказати, що всі водії зраділи новаціям від МВС, але насправді користь буде усім: автошляхи стануть хоч трохи безпечніше.

МВС наголошує, що швидкість є однією з ключових причин тяжких ДТП, а мета "Фантомів" - не збільшення кількості штрафів, а превенція. Нацполіція прямо заявляла, що близько 40% смертей і травм на дорогах пов'язані з перевищенням швидкості.

Подібні системі особливо вигідні державі тому, що дозволяють малими силами контролювати одночасно велику кількість водіїв - патрульним не треба витрачати час на зупинку кожного порушника.

Вигідні вони, зрештою, і водіям, які дотримуються правил. Бо якщо контроль стає менш залежним від того, чи стоїть зараз патрульна машина на узбіччі, правила поступово починають працювати однаково для всіх.

Можливо, таким чином змінюється сама філософії дорожнього контролю. Поліцейський більше не мусить бути присутнім перед очима водія, щоб, даруйте, лякати його і впливати на його поведінку. Достатньо знати, що він може бути поруч. Саме ця невидимість і є головною силою "Фантома".

Фото: штраф виписується в автоматичному режимі, але останній етап - перевірка інспектором (mvs.gov.ua)

Фантомів“ буде більше

Міністр внутрішніх справ України Іван Вигівський пояснює повернення патрулів-невидимок на дороги просто:

"Це був необхідний крок задля посилення превентивної роботи та зменшення кількості порушень швидкісного режиму - основної причини трагічних ДТП із потерпілими та загиблими".

В цілому картина зрозуміла: трьома машинами ситуацію з аварійністю не змінити - надто велика в нас дорожня мережа, надто велика кількість машин на них. Ймовірність, а точніше, страх отримати покарання для водія-порушника має бути більш реальним – приховані патрулі мають щодня працювати не тільки в столичному регіоні.

Очільник МВС підтверджує:

"Запуск "Фантомів" - лише один із елементів комплексу заходів, які ми плануємо запровадити задля безпеки на дорогах.

Опрацьовуємо питання збільшення кількості таких автомобілів та їхньої появи в інших регіонах, посилюємо превентивну роботу та розраховуємо на підтримку народними депутатами України законодавчих ініціатив, які мають посилити відповідальність за систематичні порушення ПДР".

А чи законно ховаються поліцейські?

Проте, у прискіпливих громадян не могло не виникнути сумнівів: а чи можуть поліцейські карати людей, свідомо ховаючись від громадян?

Пам’ятається, ще за часів ДАЇ керівництво відомства публічно зрікалося практики приховування машин з радарами у кущах. А тут - ціла система, побудована на тому ж принципі.

Адвокат Євген Буліменко підтверджує, що порушення з боку правоохоронців тут немає:

"Закон “Про Національну поліцію" (ст. 40) прямо дозволяє поліції розміщувати технічні засоби фото- та відеофіксації у службових автомобілях, у тому числі таких, що не мають кольорографічних схем, розпізнавальних знаків та написів про належність до поліції."

Тобто відсутність напису "Поліція" не робить роботу такого автомобіля незаконною.

Так само все гаразд і з тим, що водій відсутній під час винесення постанови: Кодекс про адміністративні правопорушення передбачає спеціальну процедуру для таких випадків. Таким чином, автоматична фіксація не потребує присутності водія під час винесення постанови.

Причому відповідальність за автоматично зафіксоване порушення покладається на відповідальну особу - власника автомобіля або належного користувача, якщо його внесено до відповідного реєстру.

Отже, “Фантом” не стоїть поза правовою системою. Він є лише мобільним способом отримати доказ порушення.

Головне

Нічого не зробиш, у більшості водіїв "Фантом" викликає цілком зрозуміле роздратування. Неприємно знати, що поруч може їхати поліцейський автомобіль, якого ти не бачиш, але який бачить твої порушення. Неприємно отримати постанову, хоча тебе ніхто не зупиняв і ти навіть не знав, що потрапив у поле зору камери.

Але в цьому і полягає сенс системи. Держава переходить від контролю, який залежить від видимості поліцейського, до контролю, який працює постійно.

Для водія правило має бути однаковим: обмеження швидкості існує не тому, що десь поруч стоїть поліцейський. Воно існує тому, що швидкість має значення для життя.