Детейлінг авто вдома. Повний гід, як повернути машині ідеальний вигляд без СТО!

Повернути інтер’єру його первинний вигляд не так важко - попри те, що слово детейлінг здається нам таким загадковим. Розкриваємо основні секрети цього процесу - щоб освіжити салон і зекономити кілька тисяч гривень.

Про послідовність операцій детейлінгу салону авто у домашніх умовах читайте в матеріалі РБК-Україна .

Глобальний марафет

Можливо, професіонали з автомакіяжу скажуть, що термін "детейлінг" тут використовується дещо умовно, але йдеться саме про глибоке очищення салону - таке, що повертає йому свіжість і доглянутий вигляд. Адже навіть якщо серйозних пошкоджень немає, інтер’єр без ретельного догляду часто має вигляд втомлений і зношений.

Що знадобиться для самостійного детейлінгу

Якщо вважати, що ви обійдетесь без демонтажу пластикових деталей оздоблення, інструментальний арсенал потрібен буде елементарний:

Невелика кількість води - приблизно пів літра. В ній ви будете промивати інструменти.

- приблизно пів літра. В ній ви будете промивати інструменти. Миючий засіб або рідке мило - допомагає ефективно видаляти бруд, а ще завдяки йому вода не залишає слідів після висихання.

- допомагає ефективно видаляти бруд, а ще завдяки йому вода не залишає слідів після висихання. Пензлик - невеликий (1 - 1,5 см шириною) і з жорсткою щетиною.

- невеликий (1 - 1,5 см шириною) і з жорсткою щетиною. Зубна щітка - хоча б і стара, головне, щоб чиста.

- хоча б і стара, головне, щоб чиста. М’який віхоть - наприклад, великий старий рушник, старий м’який плед, байкова або флісова тканина.

- наприклад, великий старий рушник, старий м’який плед, байкова або флісова тканина. Поліроль для пластику . Професіонали радять матовий, бо він надає поверхні природного вигляду, без неприродного масного блиску.

. Професіонали радять матовий, бо він надає поверхні природного вигляду, без неприродного масного блиску. Засіб для догляду за гумою. Цей препарат (він же - реставратор гуми) частіше використовується для шин, але чудово підходить і для ущільнювачів дверей та вікон Фото: принципове правило детейлінгу - жодна дрібна деталь не може залишитись без уваги (unsplash.com)

Детейлінг власними руками: що треба робити

Мета проста - ретельно прибрати пил і бруд з кожного міліметра внутрішнього оздоблення автомобіля. Відкриті ділянки очищаються звичним способом: спочатку протираються вологою серветкою з миючим засобом, а потім поліруються відповідним препаратом.

А от для важкодоступних зон, куди серветка не дістає, знадобиться пензлик або маленька щіточка.

Ось де саме слід попрацювати інструментом:

- У місцях стику панелей - на торпедо, центральній консолі, дверних картах і оббивці сидінь.

- У проміжках між кнопками та навколо них.

- Усередині вентиляційних решіток.

- На рельєфних елементах - ручках, важелях, регуляторах, де накопичується пил.

- Під внутрішніми ручками відкривання дверей.

- Уздовж гумових ущільнювачів вікон - як зсередини, так і зовні.

- По периметру рамки салонного дзеркала.

- Біля кріплень сонцезахисних козирків.

- У складках дверних гумових ущільнювачів.

Можливо, ви вважаєте, що в цих місцях немає видимого забруднення - і частково будете праві. Але навіть без явного бруду пластик і гума можуть виглядати тьмяно через тонкий шар пилу, природнє старіння матеріалу або інші фактори. Завдання - повернути їм свіжий, доглянутий вигляд за допомогою очищення і полірування.

Послідовність дій при самостійному детейлінгу

Сенс завдання такий: спочатку потрібно розм’якшити забруднення на пластикових і гумових деталях, потім акуратно видалити їх разом із вологою, висушити поверхню, і нанести засіб, який поверне їй свіжий вигляд.

Як це роблять професіонали:

У важкодоступних місцях - щілинах, заглибленнях - пензликом, змоченим у мильному розчині, розм’якшують бруд.

Через півхвилини-хвилину забруднену вологу прибирають сухим пензликом. Якщо щось залишилось - процедуру повторюють.

Потім ділянку бажано просушити м’якою мікрофіброю.

Коли поверхня повністю висохне, її обробляють поліроллю, у важкодоступних місцях наносячи засіб пензликом. Важливо не переборщити - надлишки препарату краще прибрати серветкою або сухим пензлем.

Гумові ущільнювачі навколо скла часто мають тьмяний вигляд через наліт, що з’являється взимку. Його змивають щіткою або віхтем, потім сушать і наносять засіб для оновлення гуми.

Якщо ущільнювачі дверей чи багажника не надто забруднені, їх можна одразу обробити реставратором згідно з інструкцією. Після цього обов’язково витерти поверхню сухим віхтем, щоб прибрати зайвий масний блиск.

Висновок

Подібне ретельне очищення всього, що тільки можна, справді дає ефект - автомобіль зсередини сприймається як новий - особливо, якщо застосовано освіжувач повітря типу "Нова машина".

Але не думайте, що на старій або занедбаній машині все вдасться вирішити самим лише очищенням - деякі деталі, пошкоджені сонцем, температурою, часом та пасажирами, краще буде замінити іншими – новими чи вживаними.

Так чи інакше, треба зрозуміти та втілити головний принцип детейлінгу: жодна, навіть найменша видимо деталь інтер’єру не повинна залишитись без уваги.