Чому протікає люк в авто: часта причина і як легко усунути проблему

Те, що з люка крапає на голову - насправді ще не найгірший варіант. Але щоби протікання зрештою не призвело до розплодження плісняви, корозії і глобального ремонту кузова, достатньо вжити елементарних заходів.

Про те, як припинити протікання води через люк в даху машини, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Чому протікає люк

Те, що ми бачимо в салоні над головою, і що ми зазвичай називаємо люком, насправді є лише невеликою його частиною. Крім того, у подвійному даху машини є чимало інших прихованих під обшивкою компонентів.

Серед них складна і доволі масивна система відкривання, джгути електропроводки, блок керування та електронні модулі. Певно, не варто пояснювати, що це впливає на конструкцію даху, його стійок, електрообладнання і внутрішнє оформлення.

Отже, відкривний люк не є повністю герметичним. Між його рамкою та дахом залишається щілина, через яку може потрапляти вода. Потім вона збирається у спеціальному піддоні під конструкцією. Із нього вода має стікати через дренажну трубку, прокладену всередині даху і передньої стійки до колісної арки або під днище.

Так ось найчастіше проблема криється саме в засміченому дренажу: у трубки потрапляє дрібне сміття. А якщо вода не відводиться як слід, вона накопичується між дахом і стелею, а іноді, якщо авто стоїть під ухилом, просочується просто в салон.

Зазвичай прочистити трубку нескладно, доведеться тільки дістатись до тієї трубки і подати в неї повітря з більш-менш потужного компресора.

Гірше, якщо трубка не просто засмітилась, а відірвалась чи роз'єдналась. У такому випадку вода потрапляє глибше - у нижні частини обшивки. Аби дістатись до місця проблеми, часто доводиться демонтувати частину інтер’єру або розбирати панель приладів.

Що зробити, аби люк не протікав

Догляд за люком даху можна частково виконувати самостійно. Хоч ці прості дії не замінять повноцінного сервісного обслуговування (змащування механізму, регулювання, прочищення дренажу), вони допоможуть уникнути серйозних проблем у майбутньому.

Слідкуйте за чистотою. Регулярно видаляйте листя, пил, насіння дерев та інше дрібне сміття з прорізу люка - вони осідають на ущільнювачах, в щілинах і на шарнірах.

Дбайте про ущільнювачі. Іноді досить помити їх простою водою з краплею мийного засобу. Якщо бруд сильніший - підійде серветка з краплею уайт-спіриту.

Захист гумових деталей. Щоб гумові ущільнювачі не старішали, не тріскалися і не пропускали воду, обробляйте їх кілька разів на рік спецзасобами для гуми або навіть аптечним гліцерином. Для уникнення злипань скла й гуми - присипте краї люка тальком або дитячою присипкою.

Контролюйте контакти. Якщо люк протікає, можливо, електропривод не щільно закриває його. Часто причиною стають мокрі і окислені контакти проводки. Це викликає збільшення струму, і захист зупиняє мотор, вважаючи, що під люком щось застрягло.

Бережіть шарніри. При їзді по вибоїстій дорозі краще уникати відкритого положення люка - постійні струси шкодять шарнірам. У таких умовах руху люк краще тримати щільно закритим.

Фото: Щоб горішній люк в авто приносив тільки позитивні емоції, його слід періодично обслуговувати (unsplash.com)

Як ремонтувати люк автомобіля

Звісно, люк - опція дуже цікава і дає екіпажу авто масу незрівнянних емоцій. Але на немолодій машині люк часто паралельно є джерелом проблем. Вирішувати які не завжди просто навіть за наявності коштів.

По-перше, доволі складно знайти майстрів, які займаються ремонтом оригінальних механізмів люків. По-друге, запчастини до них найчастіше постачають не автовиробники, а тільки фірма-виготовлювач люків. А значить, вибір по ціні буде обмеженим.

Враховуйте цей чинник при покупці вживаного авто і на старій машині не вважайте люк особливим плюсом.

Висновок

Так, люк у даху машини може приносити власнику додаткові клопоти. Причому особливо образливо, що це не залежить від того, наскільки часто автомобіліст користується цим пристроєм.

І навіть при повній бездіяльності люк може влаштувати водію і пасажирам холодний душ або некрасиві патьоки на оббивці. Відтак, головне правило при поводженні з цим атрибутом особливого комфорту - систематична профілактика.