Чи справді американські авто такі хороші? Де правда і чому не все так ідеально

Завдяки заокеанським аукціонам і майстерності українських рихтувальників американські машини стали жаданими і поширеними серед вітчизняних автомобілістів. Але експерти знають про них не тільки добре.

Про те, чи насправді американські авто настільки гарні, як вважається, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Які авто американські

В наш час автомобілі з США - це не лише класичні північноамериканські бренди. Сьогодні американський авторинок включає в себе безліч моделей, які не є суто місцевими - як за походженням, так і за виробництвом.

Близько половини машин, що їздять дорогами США, належать до іноземних марок, хоча й адаптовані під американські стандарти або створені спеціально для цього ринку.

Наприклад, японські автовиробники давно мають цілі окремі бренди для США - Acura, Infiniti, Lexus. Водночас деякі європейські моделі, наприклад Ford Focus або Fiesta, продавалися в Америці майже без змін. Тож коли вони потрапляють до нас через океан, їх теж можна вважати "американцями".

Чим відрізняються американські авто?

Автомобілі, що прибули з США, мають низку характерних рис, які відрізняють їх від звичних для нас європейських, японських чи корейських моделей.

Про "американців" часто говорять у позитивному ключі, публіка захоплюється технічними особливостями, дизайном і загальною харизмою. Хоча багато які переваги стосуються в першу чергу машин суто американських марок.

Критика за певні недоліки на адресу машин з-за океану теж має місце, вона лунає з вуст експертів, які можуть порівнювати авто одного класу, але різних національностей.

Фото: колись типові для Америки так звані повнорозмірні седани давно вже зникли з каталогів, але їхній вплив все ще відчувається (unsplash.com)

Плюси машин з США

Ціна. Головна перевага. При однакових характеристиках американські авто зазвичай коштують значно дешевше. Адже вартість нових машин у США часто становить лише половину від європейської. Крім того, через низку причин для американців старі машини не мають великої цінності, і вони легко з ними розлучаються.

Головна перевага. При однакових характеристиках американські авто зазвичай коштують значно дешевше. Адже вартість нових машин у США часто становить лише половину від європейської. Крім того, через низку причин для американців старі машини не мають великої цінності, і вони легко з ними розлучаються. Багата комплектація. Майже всі авто, що потрапляють до нас з Америки, мають щедре оснащення. Хоча уявлення про розкіш у Новому світі може дещо відрізнятися від європейського, рівень комплектацій зазвичай високий: системи безпеки, клімат-контроль, електропакети, мультимедіа, шкіряний салон тощо.

Майже всі авто, що потрапляють до нас з Америки, мають щедре оснащення. Хоча уявлення про розкіш у Новому світі може дещо відрізнятися від європейського, рівень комплектацій зазвичай високий: системи безпеки, клімат-контроль, електропакети, мультимедіа, шкіряний салон тощо. Оригінальний дизайн. Серед справжніх американських моделей часто трапляються авто з унікальним зовнішнім виглядом. Їхній дизайн не завжди є зразком стилю, але вирізняється самобутністю, що важко знайти серед моделей інших країн.

Серед справжніх американських моделей часто трапляються авто з унікальним зовнішнім виглядом. Їхній дизайн не завжди є зразком стилю, але вирізняється самобутністю, що важко знайти серед моделей інших країн. Простір і місткість. Американські машини зазвичай більші за розмірами. Вони мають просторий салон, зручні сидіння, багато місця для пасажирів і великий багажник. Це особливо цінується сім’ями або тими, хто часто подорожує.

Американські машини зазвичай більші за розмірами. Вони мають просторий салон, зручні сидіння, багато місця для пасажирів і великий багажник. Це особливо цінується сім’ями або тими, хто часто подорожує. Автоматична трансмісія. Механічна коробка передач на цих авто - рідкісне явище. Більшість обладнані "автоматами". Крім полегшення керування, автоматична трансмісія дбайливо "ставиться" до двигуна, бо не дозволяє йому працювати в шкідливих режимах.

Механічна коробка передач на цих авто - рідкісне явище. Більшість обладнані "автоматами". Крім полегшення керування, автоматична трансмісія дбайливо "ставиться" до двигуна, бо не дозволяє йому працювати в шкідливих режимах. Потужні двигуни. Американці традиційно надають перевагу великим моторам. Вони не обов’язково дуже потужні, але часто ці дефорсовані агрегати відрізняються тягою "на низах". І вони, не працюючи на повну потужність, мають хороший ресурс і надійність.

Американці традиційно надають перевагу великим моторам. Вони не обов’язково дуже потужні, але часто ці дефорсовані агрегати відрізняються тягою "на низах". І вони, не працюючи на повну потужність, мають хороший ресурс і надійність. Простота конструкції. Багато американських моделей не мають модних технічних рішень, які могли б ускладнити обслуговування або підвищити вартість ремонту. Тож вони привабливі для тих, хто шукає надійну і просту в експлуатації модель.

Багато американських моделей не мають модних технічних рішень, які могли б ускладнити обслуговування або підвищити вартість ремонту. Тож вони привабливі для тих, хто шукає надійну і просту в експлуатації модель. Доглянуті. Значна частина авто в США купується в лізинг, і протягом перших років за машиною доглядає лізингова компанія - з регулярним технічним обслуговуванням. Такі авто після завершення лізингового терміну мають гарний стан і прозору історію.

Значна частина авто в США купується в лізинг, і протягом перших років за машиною доглядає лізингова компанія - з регулярним технічним обслуговуванням. Такі авто після завершення лізингового терміну мають гарний стан і прозору історію. Кліматичні умови. У багатьох американських штатах немає суворої зими. І кузови машин не страждають від солі, піску та дрібного щебеню, якими посипають дороги в Європі. Щоправда, і антикорозійний захист у багатьох "американців" не такий якісний, як, наприклад, у "німців".

Висновок

Певно, про недоліки машин з-за океану варто поговорити окремо. Але в цілому навіть найбільш самобутні "американці" залишаються цілком адекватними машинами, особливості яких стосуються не технічних особливостей, а характеру поведінки, стилю та інших важливих, але нематеріальних речей.