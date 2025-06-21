На честь ювілею: Skoda Superb перетворили на ефектний пікап

Студенти академії Skoda у Млада-Болеславі перетворили універсал Skoda Superb на концептуальний пікап. Автомобіль присвячений 130-річчю компанії, тому для нього вибрано назву Skoda L&K 130 на честь засновників фірми Вацлава Лауріна та Вацлава Клемента.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу компанії.

Розробники вирішили обіграти тему велосипедів, адже саме з їхнього виробництва 130 років тому почалася історія компанії Laurin & Klement, та й зараз Skoda, як і раніше, виробляє велосипеди.

За основу концепт-кара взяли гібридний універсал Skoda Superb Combi, який команда студентів перетворила на пікап, призначений для супроводу велогонок. За спинкою заднього сидіння встановлено глуху перегородку, а замість багажника обладнано відкритий вантажний відсік із кріпленнями для велосипедів.

Ключові фішки пікапа

При цьому задній борт разом з вантажним майданчиком може зсуватись електроприводом більш ніж на метр: так зручніше знімати та встановлювати велосипеди. Праві задні двері зроблені зсувними. Двері можна відкрити на ходу, щоб супроводжуючий міг вільно передавати велогонщикам пляшки з питною водою. Для неї в авто встановлений холодильник.

Для оформлення концепту Skoda L&K 130 використані кольори історичної емблеми Laurin & Klement – ​​золотистий, чорний та червоний. Більше того, замість сучасних логотипів марки Skoda на машині скрізь встановлені емблеми Laurin & Klement, хоча на кормі все ж таки збережена сучасна назва. Силова установка залишилася стандартною: "турбочетвірка" на 1,5 л та електромотор видають пікові 204 к.с., привід тільки передній.

Скільки втратили часу на авто?

На будівництво концепт-кара Skoda L&K 130 команда з 28 студентів витратила дев'ять місяців і більше двох тисяч робочих годин. Автомобіль повністю функціональний, може пересуватися та використовуватись за призначенням, а в липні він навіть з'явиться на велогонці Tour de France. Але, як і всі попередні студентські шоу-кари, пікап на базі Superb так і залишиться в єдиному екземплярі.