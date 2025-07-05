Автономери і "Дія": що означають нові коди на табличках

Вже кілька років українськими шляхами їздять автівки з неукраїнськими літерами кодів регіонів. Що за цим ховається та як з’ясувати, звідки такий автомобіль?

Про те, як розшифрувати номерні знаки з іноземними літерами у коді регіону, читайте в матеріалі РБК-Україна .

Що означають коди автономерів

В наш час дуже часто код региону не означає нічого, крім того, що власник колись зареєстрував авто в РСЦ МВС у тій чи іншій області. Ще у грудні 2022 року (діє з січня 2023-го) було підписано Наказ Міністерства внутрішніх прав про зміни у Вимогах до державних номерних знаків.

І ним було остаточно зламано систему, коли літерні серії прив’язували автономери до адміністративно-територіальних утворень. До березня 2021 року на кожній машині були номери з кодом регіону, де зареєстрований (прописаний) її власник - і де вона найбільше експлуатується.

Але в наш час вже не працює порядок, коли в будь-якому ТСЦ країни громадянин міг знайти номери будь-якого регіону України, щоб отримати їх відповідно місця своєї прописки.

А півтора роки тому затвердили ще дві нові серії знаків - для машин, оформлених взагалі поза регіонами. Як це?

Що означають літери DI та PD

Два комплекти літер, доданих тоді до регіональних серій українських номерних знаків, насправді до реальних регіонів відношення не мають.

Парні сполучення п’яти літер, у тому числі латинського алфавіту, навпаки означають "незалежність" реєстрації машини від будь-якого регіону.

Мова йде про транспорт, зареєстрований через додаток "Дія" та через кабінет водія на сайтах відповідних державних структур, зокрема, Сервісних центрів МВС.

- Поєднання літер ЕD або DC на номерних знаках призначені для машин, угода купівлі-продажу яких укладена із застосуванням засобів електронного кабінету водія в єдиній інформаційній системі МВС;

- Поєднання літер DI або PD призначені для номерів транспорту, якщо договір його купівлі було оформлено через Єдиний державний портал електронних послуг, зокрема – через мобільний додаток порталу "Дія".

Ці сполучення літер стоять на місці літеросполук, що на звичних номерах позначають адміністративно-територіальну належність місця реєстрації транспортного засобу. Отже, це перша група знаків на номерній табличці.

Фото: офіційна процедура передбачає певну можливість вибору сполучень цифр і літер (hsc.gov.ua)

Як обрати номерні знаки на авто

Крім того, що вам у сервісному центрі МВС вручать номери з випадковими цифрами і більш-менш системними літерами, в Україні є кілька законних шляхів отримати номерні знаки буквально на свій смак.

По-перше, часто номера можна обрати з числа тих, що виставлені на вітрині в СЦ МВС у день вашого візиту. Особливо цікавих комбінацій там не буде, але вам може сподобатись певне сполучення цифр чи знаків – наприклад, ваша дата народження.

По-друге, на сайті Головного сервісного центру МВС є можливість перевірити наявність номерів у кожному СЦ – причому відображаються і "красиві" сполучення (за особливою ціною). Можна навіть задати пошук бажаної комбінації.

По-третє, можна не здавати в брухт номери від свого старого авто при його продажу, а залишити їх на зберігання у сервісному центрі. Щоб потім встановити їх на свій черговий автомобіль - при його реєстрації на себе. Можна зарезервувати свої номери і для майбутньої машини когось родичів.

Нарешті, можна замовити собі так звані індивідуальні номерні знаки - з власним, так би мовити, вмістом. Вартість як на тепер не дуже велика, а наносити на номери можна як імена чи слова, так і літери та цифри.

Висновок

Якщо абстрагуватись від того, що система відображення регіональної приналежності на номерах авто втратила свою первинну ідею, можна сказати, що у автомобіліста є цілий набір варіантів отримати номера з бажаним набором символів. І навіть особливих зусиль до цього прикладати не доведеться.