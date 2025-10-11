Audi готує брутальний позашляховик: що відомо про новинку

Компанія Audi готує потужний брутальний позашляховик, який конкуруватиме з Mercedes-Benz G-Class і Land Rover Defender. Його вихід на світовий ринок очікується в 2029 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Autocar .

Audi давно подумує про повноцінного позашляховика, час від часу випускаючи концепти на цю тему – наприклад, представлений на початку року Audi Q6 e-tron offroad concept.

Навесні цього року джерела повідомляли, що Audi зацікавилася рамною платформою бренду Scout, що належить материнському концерну Volkswagen, та вивчає можливість використання цієї платформи для свого нового флагманського SUV.

Тепер же, як повідомляє британський журнал Autocar з посиланням на гендиректора Audi Гернота Делльнера, можна вважати, що розробка позашляховика Audi вже йде – Делльнер безпосередньо цього не сказав, але зробив кілька недвозначних натяків – мовляв, чекайте.

Чи базуватиметься позашляховик Audi на рамній платформі Scout, поки невідомо. До уваги буде братися місце виробництва: великий SUV логічно виробляти за місцем його основного споживання, тобто в США, і завод Scout в штаті Південна Кароліна для цього відмінно підходить.

Проблема в тому, що платформа Scout не передбачає установки великого ДВЗ спереду під капотом, тільки малопотужного мотора у якості подовжувача електричного запасу ходу.

Нинішній головний дизайнер Audi Массімо Фрасчелла раніше працював у компанії JLR і брав участь у розробці актуального Land Rover Defender, тому він, швидше за все, зуміє створити позашляховику Audi досить мужній і привабливий образ.